Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gözler pastırma sıcaklarına çevrildi. Halk arasında “pastırma yazı” olarak da adlandırılan bu dönem, sonbaharın sonlarında birkaç gün süren, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli havaları ifade ediyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? 2026 Pastırma sıcakları ne kadar sürüyor?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Meteorolojik değerlendirmelere göre, "pastırma yazı" olarak da bilinen bu dönem genellikle 25 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. Yüksek basınç merkezlerinin bölgeye yerleşmesiyle birlikte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, gökyüzü açık ve güneşli geçiyor. Ancak açık gökyüzü nedeniyle gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı belirginleşiyor; gündüzleri ılık bir hava hakimken geceleri serinlik hissediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ DERECE OLUR?

Marmara, Ege ve Akdeniz: Gündüz sıcaklıkları genellikle 20°C – 25°C seviyelerine yükselir (güneş altında hissettiren sıcaklık daha yüksek olabilir).

İç Anadolu ve Doğu Anadolu: Gündüzleri sıcaklık 15°C – 20°C aralığına kadar çıkar.