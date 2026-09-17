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Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay? Pastırma yazı kaç gün sürüyor?

Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay? Pastırma yazı kaç gün sürüyor?

17.09.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay? Pastırma yazı kaç gün sürüyor?

Pastırma sıcakları tarihi ve hangi aylarda olduğu, sonbahar aylarının gelmesi ve serin ilerleyen havalarla gündeme geldi. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay? Pastırma yazı kaç gün sürüyor?

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Sonbahar aylarında hava sıcaklıklarının kısa süreliğine yeniden yükselmesini ifade eden pastırma sıcakları her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay? Pastırma yazı kaç gün sürüyor?

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2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir. Bu sıcaklık artışı, özellikle Türkiye’de yaygındır ve adını, bu dönemde pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluşmasından alır.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUR?

Pastırma sıcakları, genellikle yüksek basınç sisteminin etkisiyle oluşur, gökyüzü açık ve rüzgar azdır. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilse de gündüz sıcaklıkları yaz günlerini andırabilir.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA OLUR, EKİM'DE Mİ KASIM'DA MI, KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim sonu ile Kasım ortası arasında yaşanır. Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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