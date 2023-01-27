Patates salatasının lezzetli olmasını sağlayan taktik! Böyle yapılmalı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 19:40

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 19:44

Patates salatası, Türk mutfağındaki en pratik salatalardan biri. Bu salata ''Ermenistan, İran, Suriye, Irak, İran ve Balkan'' mutfağında da çokça tüketiliyor.

Patates salatası yaparken genelde haşlanmış patatesten yapıyoruz. Oysa fırında közlenmiş patatesle yapılan patates salatası çok daha lezzetli oluyor.

FIRINDA NASIL PATATES KÖZLENİR?

İstediğiniz kadar patatesi güzelce yıkayın. Üzerlerine çatal yardımıyla birkaç delik açın. Yağlı fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine, yıkadığınız patatesleri dizin. Üzerlerine tuz serpiştirin. Önceden ısıtmış olduğunuz fırına patatesleri sürün. Patatesler fırında iyice piştikten sonra fırından çıkarın. Bir süre soğuduktan sonra kabuklarını soyun.

Patateslerin hızlı bir şekilde soyulması için dilerseniz içi buzlu su dolu bir kabın içerisine de atabilirsiniz.

PATATES SALATASI NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra patatesleri küp küp doğrayın ve salata kabına ekleyin. Üzerine ince ince dilimlediğiniz yeşil soğanlarla maydanozu ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu ve sirke gezdirin.

İsteğe göre ''karabiber, pul biber, kimyon'' gibi baharatları ekleyip, hafifçe karıştırın.

Patates salatası böyle yapılırsa çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor.

* Patates salatası yaparken kesinlikle ayçiçek yağı kullanmayın. Patates salatasının sağlıklı olması için mutlaka zeytinyağı kullanmalısınız.