Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

Kış hazırlıklarının başladığı bu günlerde semt pazarlarında "Salçalık mı almalı, konservelik mi?" telaşı başladı. Peki, menemenlik sos için hangi domates kullanılır, salça yaparken hangi tür daha az fire verir?

SALÇALIK DOMATES İLE KONSERVELİK DOMATES NASIL AYIRT EDİLİR? Salçalık Domates (Bursa / Yumurta): Oval ve uzun yapılıdır. Etli kısmı fazla, su ve çekirdek oranı düşüktür. Kaynatıldığında suyunu çabuk çeker, bu sayede daha az tüp/odun harcayarak koyu kıvamlı salça elde etmenizi sağlar. Konservelik Domates (Çanakkale / Tarla): Yuvarlak ve suludur. Sulu yapısı sayesinde kavanozlandığında sosun kurumasını engeller ve menemenlik soslarda taze domates lezzeti sunar.

EN İYİ SALÇA HANGİ DOMATESTEN OLUR? En iyi salça, halk arasında "Bursa", "Yumurta" veya "Petro" olarak bilinen etli ve az sulu oval domateslerden yapılır.

MENEMENLİK KONSERVEYE HANGİ DOMATES ALINMALI? Menemenlik veya kışlık yemeklik sos için "Çanakkale" veya geleneksel yuvarlak tarla domatesleri tercih edilmelidir.