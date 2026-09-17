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Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark
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Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

17.09.2026 13:34:00
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Haber Merkezi
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Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

Kış hazırlıklarının başladığı bu günlerde semt pazarlarında domates hareketliliği tavan yaptı. Peki, Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark ne?

Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

Kış hazırlıklarının başladığı bu günlerde semt pazarlarında "Salçalık mı almalı, konservelik mi?" telaşı başladı. Peki, menemenlik sos için hangi domates kullanılır, salça yaparken hangi tür daha az fire verir?

 

Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

SALÇALIK DOMATES İLE KONSERVELİK DOMATES NASIL AYIRT EDİLİR?

Salçalık Domates (Bursa / Yumurta): Oval ve uzun yapılıdır. Etli kısmı fazla, su ve çekirdek oranı düşüktür. Kaynatıldığında suyunu çabuk çeker, bu sayede daha az tüp/odun harcayarak koyu kıvamlı salça elde etmenizi sağlar.

Konservelik Domates (Çanakkale / Tarla): Yuvarlak ve suludur. Sulu yapısı sayesinde kavanozlandığında sosun kurumasını engeller ve menemenlik soslarda taze domates lezzeti sunar.

Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

EN İYİ SALÇA HANGİ DOMATESTEN OLUR?

En iyi salça, halk arasında "Bursa", "Yumurta" veya "Petro" olarak bilinen etli ve az sulu oval domateslerden yapılır.

Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

MENEMENLİK KONSERVEYE HANGİ DOMATES ALINMALI?

Menemenlik veya kışlık yemeklik sos için "Çanakkale" veya geleneksel yuvarlak tarla domatesleri tercih edilmelidir.

 

Pazardan Alırken Dikkat: Konservelik Domates İle Salçalık Domates Arasındaki 3 Fark

SALÇALIK DOMATESTEN KONSERVE YAPILIR MI?

Yapılabilir ancak suyu az olduğu için sosunuz daha kuru ve koyu kıvamlı olur. Taze ve sulu bir sos kıvamı için konservelik türlerle karıştırılması önerilir.

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