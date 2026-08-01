Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı kalıntılardan oluşan bu görsel şölen, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru nerelerden izlenecek? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülüyor mu?

2026 PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan gök taşı yağmuru, en yoğun 13 Ağustos gecesi yaşanacak.

Meteor olarak da adlandırılan gök taşları, saniyede 60 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünecek. Gökyüzünde saatte 100 meteor görülebilecek.

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan meteor veya gök taşı yağmuru, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.

Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.

13-14 AĞUSTOS GECESİ EN YOĞUN GÜN

Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi bu yıl 17 Temmuz'da başlayıp 24 Ağustos'a kadar sürecek Perseid. Perseid'in en yoğun görüleceği gün ise 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece olacak ve gökyüzünde saatte 100 gök taşı izlenebilecek.