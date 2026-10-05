2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çığır açan keşifleri dolayısıyla Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi. Nobel Haftası'nın açılışında duyurulan ödül kapsamında bilim insanları, 12 milyon İsveç kronluk para ödülünün de sahibi oldu. Peki, Peter Hegemann kimdir? 2026 Nobel Tıp Ödülü sahibi Peter Hegemann'ın kariyeri

PETER HEGEMANN KİMDİR?

Peter Hegemann, 1954 doğumlu Alman biyofizikçi ve nörobilim alanında önemli çalışmaları bulunan bir bilim insanıdır. Özellikle ışığa duyarlı iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çalışmalarıyla tanınır.

2026 NOBEL TIP ÖDÜLÜ SAHİBİ

Hegemann, Karl Deisseroth ve Georg Nagel ile birlikte 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’ne layık görüldü. Üç bilim insanı, “ışık kontrollü iyon kanalları ve optogenetik” alanındaki keşifleri nedeniyle ödül aldı.

Hegemann ve Georg Nagel, tek hücreli bir alg olan Chlamydomonas üzerinde yaptıkları çalışmalar sırasında channelrhodopsin adı verilen ışığa duyarlı proteini keşfetti. Bu keşif, hücrelerin ışık kullanılarak kontrol edilmesinin önünü açtı.

Bu temel keşif daha sonra Karl Deisseroth'un çalışmalarıyla sinir hücrelerinin ışıkla açılıp kapatılabilmesini sağlayan optogenetik yöntemine dönüştü. Yöntem, beynin hafıza, duygu ve davranışları nasıl yönettiğini araştırmada önemli bir araç haline geldi.

PETER HEGEMANN'IN KARİYERİ

Hegemann, kimya eğitiminin ardından Münih'te doktora yaptı. Daha sonra Syracuse Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı ve Max Planck Biyokimya Enstitüsü'nde araştırma grubu kurdu. Regensburg Üniversitesi'nde profesörlük yaptıktan sonra 2004 yılında Berlin Humboldt Üniversitesi'nde biyofizik profesörü oldu.

Günümüzde araştırmaları özellikle mikroalglerdeki ışık reseptörleri, kanalrhodopsinler, optogenetik ve nöral ağlar üzerine yoğunlaşıyor.