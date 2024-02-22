Plajda akıl almaz kaza: Çocukların en büyük eğlencesi, yaşamına mal oldu!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:11

Güncelleme: 22.02.2024 - 12:40

CBS'in haberine göre, iki kardeşten küçük olanı, 7 yaşındaki Sloan Mattingly, Miami'nin yaklaşık 50 km kuzeyindeki Lauderdale-by-the-Sea'deki bir plajda oynarken, 9 yaşındaki erkek kardeşi Maddox ile kazdıkları çukurun üzerlerine çökmesi sonucu, kumun altında kalarak öldü.

Yetkililer, olayın 20 Şubat Salı günü saat 15:00 sularında gerçekleştiğini ve görgü tanıklarının, çöken çukurun yaklaşık 1,5 metre derinliğinde olduğunu söylediklerini aktardı.

Ailenin o sırada nerede olduğu ve ne yaptığı ile ilgili bilgi verilmedi. Olay soruşturulmaya devam ediyor.

CANKURTARAN YOKTU...

Habere göre, çukur çöktüğünde Sloan tamamen, kardeşi Maddox ise boğazına kadar kuma gömülmüştü. Acil servis ekipleri olay yerine vardıklarında, sahilde çocukları kurtarmak için kazı yapan yaklaşık 20 kişi buldu.

Sağlık görevlileri ikiliyi hastaneye kaldırdı, ancak kısa bir süre sonra kız çocuğunun öldüğü açıklanırken, erkek kardeşinin stabil bir durumda tedavi gördüğü duyuruldu.

CNN'in haberine göre Broward County Şerif Ofisi, çocukların aileleri ile birlikte Indiana'dan geldiklerini ve Florida'da tatilde olduklarını söyledi.

Öte yandan uzmanlar, plajlarda çocukları denetleyecek ekipler olmamasını eleştirdi.

Tampa Bay Times'a göre, Lauderdale-by-the-Sea'deki plajda cankurtaran bulunmuyordu, ancak bölgedeki diğer plajlarda bulunan cakurtaranların görevleri arasında, insanların iki metreden daha derin çukurlar kazmasını engellemek de bulunuyordu.

PLAJLARDA ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKELER

Plajlar, aileler ve çocuklar için eğlenceli ve dinlendirici zaman geçirme yerleri olsa da, dikkat edilmesi gereken bazı potansiyel tehlikeler içerir.

Çocukları plajlarda bekleyen tehlikelerin farkında olmak ve önlemler almak, güvenli bir plaj deneyimi için önemlidir.

İşte, uzmanlara göre çocukları plajlarda bekleyen bazı tehlikeler ve alınabilecek potansiyel önlemler:

Boğulma Riski: Su içindeki en büyük tehlike, boğulmadır. Yüzme bilmeyen çocuklar veya derin suda yüzmeye çalışan çocuklar için boğulma riski her zaman vardır. Dalgalı denizler ve akıntılar bu riski artırabilir.

Güneş Yanığı ve Isı İlgili Hastalıklar: Uzun süre güneşe maruz kalmak cilt yanıklarına, sıcak çarpmasına ve dehidrasyona neden olabilir. Çocukların cildi yetişkinlere göre daha hassas olduğu için, güneş yanığına karşı daha savunmasızdırlar.

Kumda ve Suda Saklı Tehlikeler: Cam kırıkları, metal parçaları, keskin taşlar ve deniz canlıları (örneğin, denizanaları veya keskin kabuklu deniz hayvanları) çocuklar için tehlike oluşturabilir.

Küçük Canlılarla Karşılaşmalar: Arılar, sivrisinekler, denizanaları ve diğer zararlı canlılar alerjik reaksiyonlara veya zehirlenmelere yol açabilir.

Kaybolma: Kalabalık plajlarda çocukların ailelerinden kolayca ayrılması ve kaybolması mümkündür. Bu durum, hem çocuklar hem de ebeveynler için stresli ve tehlikeli olabilir.

Hidrasyon ve Beslenme: Uzun süre güneş altında vakit geçirirken çocukların yeterince su ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketmemesi, dehidrasyon ve enerji düşüklüğüne yol açabilir.

Kum Kazıları: Çocuklar kumda derin çukurlar kazmayı severler, ancak bu çukurlar çökebilir ve içindeki çocukları gömebilir, nefes alamaz hale getirebilir.

Deniz ve Havuz Kenarında Kayma: Islak zeminler kaygan olabilir, bu da düşmelere ve yaralanmalara neden olabilir.

Güneşin Zararlı UVA ve UVB Işınları: Uzun süreli güneşe maruziyet, cilt kanseri riskini artırabilir. Bu yüzden güneş koruyucu kullanımı önemlidir.

ALINACAK HAYATİ ÖNLEMLER

Çocukları bu tehlikelerden korumak için alınabilecek önlemler arasında, yüzme bilmeyen çocuklara can yeleği giydirmek, güneş koruyucu sürmek, sık sık su içirmek, gölgede zaman geçirmelerini sağlamak, plajda ve su kenarında daima gözetim altında tutmak ve çocuklara plaj güvenliği hakkında bilgi vermek bulunur.

Bu önlemler, plajların keyfini güvenli bir şekilde çıkarmak için hayati öneme sahiptir.