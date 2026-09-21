Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber’den acı haber geldi. 27 yaşındaki Gerber hayatını kaybetti. Peki, Presley Gerber kimdir? Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber neden öldü?

PRESLEY GERBER KİMDİR?

Presley Gerber hakkında güncel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber’in oğludur. 2 Temmuz 1999’da doğan Presley, annesi ve kız kardeşi Kaia Gerber gibi modellik yaptı.

CİNDY CRAWFORD KİMDİR?

Cindy Crawford, tam adıyla Cynthia Ann Crawford, 1980'ler ve 1990'larda dünya çapında ün kazanan Amerikalı model, televizyon sunucusu, oyuncu ve girişimcidir. 20 Şubat 1966'da DeKalb, Illinois'de doğan Crawford, 2026 itibarıyla 60 yaşındadır.

Crawford, kariyerine lise yıllarında modellikle başladı. 1982'de bir fotoğrafçı tarafından keşfedilmesinin ardından modellik kariyerine yöneldi ve 1983'te Elite Model Management'ın Look of the Year yarışmasında finale kaldı. Daha sonra New York'a taşınarak uluslararası moda dünyasında tanınmaya başladı.

CİNDY CRAWFORD'IN ÇOCUKLARI KİM?

Cindy Crawford, 1998 yılında iş insanı Rande Gerber ile evlendi. Çiftin Presley Gerber ve Kaia Gerber olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Kaia Gerber de annesi gibi modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor.

PRESLEY GERBER NEDEN ÖLDÜ?

Presley Gerber, 20 Eylül 2026'da 27 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles County Medical Examiner kayıtlarına göre Gerber, bir rehabilitasyon merkezinde öldü. Ancak ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı ve otopsinin tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle ölümünün kesin sebebi konusunda şu aşamada doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.