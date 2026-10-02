Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti. İoanna Kuçuradi'nin yaşamı ve eserleri merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir, eserleri neler? İoanna Kuçuradi neden hayatını kaybetti?

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

İoanna Kuçuradi 4 Ekim 1936'da, İstanbul'da dünyaya geldi. 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu.

Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak göreve başladı. 1965'te hazırladığı "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tezle doktor oldu. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne geçti. Emel Doğramacı tarafından kurulan Felsefe bölümü dekanlığının başkanlığına getirildi. 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu.1983'te Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu FISP'in yönetim kuruluna seçildi ve 1988-1998 arasında genel sekreter, 1998-2003 yılları arasında da federasyon başkanı olarak görev yaptı.

1969'da Hacettepe Üniversitesinde felsefe bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı.

Türkiye Felsefe Kurumu’nun başkanı olan Kuçuradi, 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim vermeye başladı. 1997-2005 yılları arasında aynı üniversitenin İnsan hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürü olarak ve 1998 yılından itibaren de merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsü’nün başkanı olarak görev yaptı.

İOANNA KUÇURADİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı, Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu akşam hayatını kaybetti.

İOANNA KUÇURADİ'NİN ESERLERİ NELER?

Perdenin Arkası -Şiirler- (1962)

Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik (1965)

Nietzsche ve İnsan (1966)

Schopenhauer ve İnsan (1967)

Liselerimizde Felsefe Öğretimi (1969)

İnsan ve Değerleri: Değer Problemi (1971)

Etik (1977)

Sanata Felsefeyle Bakmak (1980)

Çağın Olayları Arasında (1980)

Uludağ Konuşmaları - Özgürlük, Ahlâk, Kültür Kavramları (1988)

Yüzyılımızda İnsan Felsefesi - Takiyettin Mengüşoğlu'nun Anısına (1997)

Ahlak Etik ve Etikler (2019)