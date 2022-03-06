'Psikolojik sorunları tek başına çözmek, problemi sürdürebilir'

06 Mart 2022 Pazar, 00:00

Kişinin ruhsal sağlığını etkileyen herhangi bir problemin, ikili ilişkilerdeki iletişimini bozarak, sosyal hayatında zorluklara, fiziki sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilara Yalçın Çavuş “Her bireyin psikolojisi yaşadığı olumsuzluklar karşında farklı etkilenir ve sorunlarla başa çıkma yolları da bireysel özellikleri ve kendi kişilikleri doğrultusunda farklılıklar gösterir. Kişilerin kendilerince uyguladıkları yöntemleri bir uzmandan destek alarak gözden geçirmeleri tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır” şeklinde konuştu.

Yalçın, olumsuz başa çıkma mekanizmaları hakkında şunları söyledi:

“Bazı bireyler bu dönemlerde kendisini geri çekerek, içe kapanarak, sorumluluklarını hatta yapmak istediklerini yapmaktan kaçınarak, kendini yatıştıran alışkanlıklara gömülerek (bilgisayar, internet, diziler, alışveriş, alkol-madde kullanımı, işkoliklik, spor) rahatlamayı tercih eder. Bazı bireylerse sorunun çözülmesi yerine daha çok boyun eğen, kendini feda eden, başkalarına bağımlı hale gelerek yaşayan biri haline gelebilirler. Bazıları ise çevresindeki kişileri kendine uyum sağlamaya zorlayarak, sözünü dinleterek, başkalarının davranışlarını kontrol etmeye çalışarak, istediğini yaptırarak, yoğun öfke göstererek dışa vurabilirler.”

BAŞKA YOLLARI KEŞFETMEK GEREKİR

Bazen hep aynı yoldan gitmenin sorunun kendisi haline geldiğini söyleyen Dr. Yalçın, "Nasıl başa çıktığımızı araştırmak, üzerinde düşünmek, başka yolların da olduğunu keşfetmek kişiye daha iyi gelebilir. Bazı yolları denememizin önünde kendi kendimize aşamadığımız engeller olabilir. Bu durumlarda yola bir uzmandan destek alarak devam etmek gerekir. Unutmayalım; tekrarların içinde boğulduğumuz ‘tekdüze’ bir yaşam yerine; sorunların çözülebildiği hissiyle, bu uğurda harcanan çaba ve emekle, değişimlerimizden sağladığımız başarı, gurur hisleriyle ve nihayetinde artan özgüvenle ‘dolu dolu’ yaşamak; zor olan olsa da yeğlenebilir” ifadelerini kullandı.