Pürüzsüz ve sıkı bir ten için: Evde kolayca uygulayabileceğiniz kahve peelingi

Vücut derisi, yüzümüze göre daha kalın bir yapıya sahip olsa da düzenli olarak ölü derilerden arındırılmadığında matlaşır ve elastikiyetini kaybedebilir. Kan dolaşımını hızlandıran ve cildi uyaran doğal yöntemler, daha sıkı ve pürüzsüz bir ten görünümü elde etmenin en etkili yoludur.

1. TÜRK KAHVESİ VE ZEYTİNYAĞI İLE KAN DOLAŞIMI HIZLANDIRMA

Kahve telvesinin içerdiği yoğun kafein, cilt altındaki kan akışını hızlandırarak dokuların sıkılaşmasına ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Zeytinyağı ise cildi derinlemesine nemlendirir.

Uygulama Yolu

Yarım su bardağı Türk kahvesi telvesi ile iki yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılarak duş sırasında dairesel hareketlerle bacaklardan yukarı doğru masaj yapılarak uygulanır. 5 dakika bekletilip ılık suyla durulanır.

Kan akışı hızlanmış, ölü derilerden arınmış ve ipeksi yumuşaklığa ulaşmış bir ten elde edilir.

2. DENİZ TUZU VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE SIKILAŞTIRICI BAKIM

İri taneli deniz tuzu en inatçı pürüzleri bile nazikçe çözerken, Hindistan cevizi yağı cildin lipid bariyerini güçlendirerek elastikiyet kazandırır.

Uygulama Yolu

Bir çay bardağı deniz tuzu ile yarım çay bardağı eritilmiş Hindistan cevizi yağı karıştırılarak problemli bölgelere masajla yedirilir, 10 dakika bekletildikten sonra ılık suyla yıkanır.

Sıkılığı artmış, pürüzleri giderilmiş ve neme doymuş bir cilt dokusu sağlanır.

3. YULAF EZMESİ VE BAL İLE VÜCUT NEMLENDİRME

Kuru ve pul pul dökülen vücut derisini yatıştırmak ve beslemek için hassas dokunuşlara ihtiyaç vardır. Yulaf cildi yatıştırırken bal nemi hapseder.

Uygulama Yolu

Bir su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi, yarım çay bardağı süzme bal ve az miktarda ılık su macun kıvamına getirilerek kuru bölgelere sürülür, 15 dakika bekletilip durulanır.

Yatışmış, kaşıntısı giderilmiş ve kadifemsi bir yumuşaklık kazanan vücut derisi ortaya çıkar.