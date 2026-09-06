Pürüzsüz ve yumuşak bacaklar için: Kuru cilde ve batıklara karşı 3 doğal adım

Yüzümüze gösterdiğimiz özeni genellikle vücudumuzun geri kalanına aynı ölçüde göstermeyiz; ancak bacaklar ve kollar da tıpkı yüz gibi dış etkenlerden ve kurumadan doğrudan etkilenir. Ölü derilerin birikmesi cildin matlaşmasına ve nemlendiricilerin etki etmemesine neden olur. Doğal yağlar ve pratik peeling yöntemleriyle vücut bariyerini kısa sürede onarabilirsiniz.

1. DENİZ TUZU VE ZEYTİNYAĞI İLE VÜCUT PEELİNGİ

Deniz tuzu, vücut yüzeyindeki ölü derileri ve pullanmaları nazikçe temizlerken; zeytinyağı cildin lipid bariyerini besleyerek nemlendirir.

Uygulama Yolu: Yarım su bardağı ince deniz tuzu ile dört yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılarak duş sırasında bacaklara ve kollara aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle masaj yapılarak uygulanır ve durulanır.

2. KURU FIRÇALAMA (DRY BRUSHİNG) İLE BATIK KARŞITI BAKIM

Kuru fırçalama tekniği, lenf sistemini uyararak bacaklardaki ödemi atar ve kıl köklerinin hapsolmasını (batıkları) önler.

Uygulama Yolu: Duştan hemen önce, doğal kıl fırça ile ayak tabanlarından başlanarak kalp yönüne doğru (yukarı yönlü) kuru cilde 5 dakika boyunca hafif sert hareketlerle fırçalama yapılır.

3. KAKAO YAĞI VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE YOĞUN NEM MASKESİ

Vücudun nem dengesini korumak ve özellikle diz ve dirsek gibi kurumaya meyilli bölgeleri yumuşatmak için yoğun yağ desteği şarttır.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda eritilmiş saf Hindistan cevizi yağı ile kakao yağı karıştırılarak duş sonrası hala nemli olan vücuda masajla yedirilir, fazlalığı hafifçe havluyla alınır.