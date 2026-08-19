Rahim ağzı kanserine karşı beslenme önlemi: Antioksidan alımı riski yüzde 55 düşürüyor

Kadın sağlığını tehdit eden en yaygın kanser türlerinden biri olan rahim ağzı (serviks) kanserine karşı beslenme alışkanlıklarının koruyucu etkisi bilimsel verilerle tescillendi. Tıp yayını International Journal of Gynecology & Obstetrics bünyesinde yayımlanan araştırmada, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) kapsamındaki 1.044 kadının 15 yıllık sağlık ve beslenme verileri detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Kanser teşhisi konmuş 174 kadın ile sağlıklı 870 kadının beslenme rutinlerini karşılaştıran bilim insanları, gıdalar yoluyla alınan antioksidan miktarının kanser gelişimini doğrudan engellediğini tespit etti.

BESİNSEL ANTİOKSİDAN İNDEKSİNDEKİ HER ARTIŞ KANSER RİSKİNİ GERİLETİYOR

Araştırma ekibi, bireylerin günlük diyetlerindeki antioksidan yoğunluğunu ölçmek amacıyla geçerliliği tıp dünyasında kabul gören Bileşik Besinsel Antioksidan İndeksi (CDAI) kriterlerini kullandı. Yaş, yaşam tarzı ve diğer fizyolojik risk faktörleri kontrol altına alındığında, CDAI puanındaki her 1 birimlik artışın rahim ağzı kanseri sıklığında yüzde 11.4'lük bir azalmaya yol açtığı kanıtlandı.

Elde edilen veriler, antioksidan açısından en zengin beslenen üçte birlik gruptaki kadınların, en az antioksidan tüketen gruba kıyasla rahim ağzı kanserine yakalanma riskinin yüzde 55.8 oranında daha düşük olduğunu gösterdi.

ANTİOKSİDAN VE KANSER İLİŞKİSİNDE DOĞRUSAL BAĞ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ileri düzey istatistiksel analizler, vücuda alınan antioksidan miktarı ile rahim ağzı kanseri yaygınlığı arasında doğrudan ters orantılı bir ilişki bulunduğunu doğruladı. Sebze, meyve ve antioksidan kapasitesi yüksek gıdaların düzenli tüketiminin, hücre hasarını ve hücresel düzeydeki kanserleşme süreçlerini baskıladığı kaydedildi. Araştırma raporunu kaleme alan uzmanlar, besinsel antioksidan alımının rahim ağzı kanserinden korunmada kilit bir koruyucu faktör olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN İLERİ SEVİYE KLİNİK ARAŞTIRMA VURGUSU

Çalışmanın yazarları, elde edilen verilerin koruyucu halk sağlığı ve kadın hastalıkları tıp uygulamaları açısından umut verici olduğunu ifade etti. Antioksidanların serviks dokusundaki koruyucu biyolojik mekanizmalarını tam olarak açıklığa kavuşturmak ve bulguları kesinleştirmek adına prospektif (ileri dönük) klinik araştırmaların sürdürüleceği bildirildi.