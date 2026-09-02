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Ramazan ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Ramazan ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

2.09.2026 21:42:00
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Haber Merkezi
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Ramazan ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayının 2027 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

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Ramazan ayı için geri sayım sürerken “Ramazan ne zaman başlıyor?” sorusu da gündeme geldi. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet takvimine göre 2027 yılı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için Müslümanlar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak.

Ramazan ayının ilk teravih namazı ise 7 Şubat 2027 Pazar akşamı kılınacak. Böylece Ramazan ayının manevi atmosferi ilk teravih ile başlayacak, ardından ilk sahur ve ilk oruç gerçekleştirilecek.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

2027 yılındaki ilk sahur, 7 Şubat Pazar gecesi yapılacak. 8 Şubat Pazartesi günü ise Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ardından üç günlük Ramazan Bayramı idrak edilecek. Diyanet'in dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak.

Bayramın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Ramazan Bayramı arifesi ise 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk gelecek.

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