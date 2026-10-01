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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

1.10.2026 11:19:00
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Haber Merkezi
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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

Ramazan ne zaman başlıyor? 2027 yılında Ramazan ayının başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer aldı. Milyonlarca kişinin merak ettiği 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi
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Ramazan için geri sayım başladı. Hicri takvim esas alınarak belirlenen Ramazan ayının 2027 yılında hangi tarihte başlayacağı merak konusu olurken, gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine çevrildi. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN?

2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak.

8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi

9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün

10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün

11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük önem taşıyan, insanların oruç tutarak sabrı ve şükretmeyi öğrendiği, ibadetlerini artırdığı, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği, paylaşma ve dayanışmanın güçlendiği, manevi huzur ve birlik duygusunun yoğun olarak yaşandığı kutsal bir aydır.

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