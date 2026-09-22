Rapor parası nasıl alınır ve e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

RAPOR PARASI (GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ) NEDİR? SGK ile anlaşmalı hastanelerden alınan hekim raporu doğrultusunda, yatarak veya ayakta tedavi gören sigortalı çalışanların iş yerinde çalışamadıkları günler için SGK tarafından ödenen nakdi yardımdır. Bu ödenek, çalışanın raporlu olduğu süredeki gelir kaybını telafi etmek amacıyla bütçeye destek olur.

KİMLER RAPOR PARASINDAN YARARLANABİLİR? Rapor parasından faydalanabilmek için çalışanın 4/A (SSK) veya 4/B (Bağ-Kur) statüsünde sigortalı olması gerekir. Hastalık ve analık raporlarında ödenek alınabilmesi için rapordan önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şarttır. İş kazası hallerinde ise gün şartı aranmaksızın ilk günden itibaren ödenek hakkı doğar.

E-DEVLET ÜZERİNDEN RAPOR PARASI NASIL SORGULANIR? Raporunuzun onaylanıp onaylanmadığını ve hesabınıza para yatıp yatmadığını öğrenmenin en hızlı yolu e-Devlet'tir. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Geçici İş Göremezlik Ödemesi Görme" yazarak SGK'nın ilgili hizmet sayfasına ulaşabilir, biriken tutarları ve ödeme durumunu anında görebilirsiniz.

İŞVERENİN "ÇALIŞAMAZLIK" ONAYI NEDEN ŞARTTIR? Doktor raporu sisteme girildikten sonra sürecin ilerlemesi için iş yerinin insan kaynakları veya işveren tarafından SGK sistemi üzerinden "Çalışamazlık Bildirim İşlemi" yapılması gerekir. İşveren bu bildirimi yapmadığı sürece SGK raporu işleme alamaz ve ödeme onaylanmaz. Bu nedenle rapor bittikten sonra iş yerinin muhasebesiyle iletişime geçmek önemlidir.

RAPOR PARASI NE KADAR SÜREDE HESABA YATAR? Raporun bitiş tarihini takip eden süreçte işveren bildirimi yaptıktan sonra SGK tarafından incelemeler tamamlanır. Genellikle raporun kapanmasından sonraki 1 ila 2 hafta içinde ödeme onaylanır. Onaylanan tutarlar sistemde görünür hale gelir.

PARA NEREYE YATIRILIR? (IBAN TANIMLAMANIN ÖNEMİ) Geçmişte ödemeler sadece PTT üzerinden nakit olarak yapılırken, günümüzde işlemler büyük oranda banka hesapları üzerinden yürütülmektedir. e-Devlet üzerinden "SGK Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama" hizmetini kullanarak kendi adınıza ait bir IBAN kaydi yaparsanız, rapor paralarınız doğrudan banka hesabınıza otomatik olarak yatırılır.

IBAN TANIMLI DEĞİLSE PARA NEREDEN ALINIR? Eğer sistemde tanımlı bir IBAN numaranız yoksa, SGK tarafından onaylanan rapor paralarınız PTT şubelerine gönderilir. T.C. kimlik numaranız ile birlikte herhangi bir PTT şubesine giderek adınıza yatan nakit iş göremezlik ödemesini bizzat tahsil edebilirsiniz.