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Red Bull Dance Your Style'da Türkiye'yi Zürih'te temsil edecek dansçı belli oldu

Red Bull Dance Your Style'da Türkiye'yi Zürih'te temsil edecek dansçı belli oldu

2.08.2026 13:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Yaşam
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Red Bull Dance Your Style'da Türkiye'yi Zürih'te temsil edecek dansçı belli oldu

Red Bull Dance Your Style, Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen toplam yedi elemenin ardından Türkiye Finali'nde dans tutkunlarını bir araya getirdi. 200'ün üzerinde dansçının başvurduğu ve 6 binin üzerinde kişinin takip ettiği Red Bull Dance Your Style’ın final gecesinde sahne alan sanatçı AYDEED ve Türkiye'nin ilk yeni nesil boyband'i Radikal de performanslarıyla geceye enerji kattı. Seyircilerin oylarıyla şampiyonluğa ulaşan Kerem Çolak, 24 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
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Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, Türkiye'nin dört farklı şehrinde düzenlenen toplam yedi elemenin ardından en başarılı dansçıları aynı sahnede buluşturdu. Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen elemelerde finale yükselen dansçılar, doğaçlama performanslarıyla Türkiye şampiyonluğu için sahneye çıktı.

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Hip hop, house, locking, popping ve waacking başta olmak üzere breaking dışındaki farklı sokak dansı disiplinlerinden dansçılar, sürpriz şarkılar eşliğinde performanslarını sergilerken her eşleşmenin galibi seyircilerin oylarıyla belirlendi. İstanbul’da QNB Terminal Kadıköy’de düzenlenen final karşılaşmaları öncesinde sahneye çıkan sanatçı AYDEED ve Türkiye'nin ilk yeni nesil boyband'i Radikal ise performanslarıyla geceye renk kattı.

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David Guner partnerliğinde, Eventmag ve Power App medya partnerliğinde gerçekleştirilen final gecesinin sonunda Kerem Çolak, sergilediği performanslarla seyircilerin en çok oyunu alarak Red Bull Dance Your Style Türkiye Şampiyonu oldu ve Zürih biletinin sahibi oldu.

TÜRKİYE'Yİ ZÜRİH'TE TEMSİL EDECEK

Müziğin, doğaçlamanın ve seyirci katılımının merkezinde yer aldığı Red Bull Dance Your Style, bu yıl da sokak dansı kültürünü geniş kitlelerle buluştururken dansçıların kendi tarzlarını özgürce ortaya koyabilecekleri benzersiz bir sahne sundu. Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen toplam yedi elemede 200'ün üzerinde dansçı mücadele ederken, etkinliği toplam 6 binin üzerinde kişi takip etti. Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Kerem Çolak ise şimdi gözünü Zürih'teki Dünya Finali'ne çevirdi.

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Red Bull Dance Your Style Türkiye Şampiyonu Kerem Çolak, 24 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye adına yarışacak. Dünyanın dört bir yanından gelen ülke şampiyonlarının katılımıyla düzenlenecek organizasyonda Kerem Çolak, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ederek dünyanın en iyi sokak dansçılarına karşı mücadele edecek.

Red Bull Dance Your Style Dünya Finali, Red Bull Dance YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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