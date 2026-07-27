Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, dans tutkunlarını Kadıköy’de buluşturacak 

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 1 Ağustos Cumartesi günü sokak dansının farklı stillerini İstanbul’da Terminal Kadıköy’e taşıyacak. Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen şehir elemelerinde rakiplerini geride bırakan dansçılar, final sahnesinde doğaçlama performanslarıyla seyircilerin karşısına çıkacak.

Hip hop, house, locking, popping ve waacking başta olmak üzere breaking hariç farklı sokak dansı disiplinlerinden dansçıların bire bir karşılaşmalarda sahneye çıktığı Red Bull Dance Your Style'da yarışmacılar, sürpriz şarkılar eşliğinde tamamen doğaçlama performanslar sergileyecek. Yarışmanın kazananı ise her turda olduğu gibi seyircilerin oylarıyla belirlenecek.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU, ZÜRİH’TEKİ DÜNYA FİNALİNDE YARIŞACAK

Terminal Kadıköy’de gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nin kazananı, 24 Ekim’de İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye şampiyonu, dünyanın farklı ülkelerinden gelen dansçılarla aynı sahnede karşı karşıya gelerek performansını sergileyecek.

Sokak dansı kültürünü geniş kitlelerle buluşturan Red Bull Dance Your Style, dansçılara kendi stillerini özgürce sergileyebilecekleri bir alan sunuyor. Müziğin, doğaçlamanın ve seyirci katılımının bir araya geleceği Türkiye Finali, David Guner partnerliğinde; Eventmag ve Power App medya partnerliğinde gerçekleştirilecek.

Red Bull Dance Your Style hakkında detaylı bilgiye https://www.redbull.com/tr-tr/events/dance-your-style-turkiye linkinden ulaşılabiliyor.