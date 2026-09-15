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Revolut nedir? Revolut Bank nerenin bankası, Türkiye'de kullanılıyor mu?

Revolut nedir? Revolut Bank nerenin bankası, Türkiye'de kullanılıyor mu?

15.09.2026 18:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Revolut nedir? Revolut Bank nerenin bankası, Türkiye'de kullanılıyor mu?

Finansal teknoloji (fintech) şirketi Revolut, meşru bir devlet kurumuna ait e-posta alan adından gelen sahte taleplerin ardından hassas müşteri bilgilerinin yetkisiz bir üçüncü tarafla paylaşıldığını cumartesi günü doğruladı. Peki, Revolut nedir? Revolut Bank nerenin bankası, Türkiye'de kullanılıyor mu?
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Avrupa'nın en büyük fintech şirketlerinden Revolut, gerçek bir devlet kurumunun e-posta alan adını kullanan sahte bilgi taleplerini gerçek sanarak müşterilerine ait son derece hassas verileri saldırganlara gönderdi.  Peki, Revolut nedir? Revolut Bank nerenin bankası, Türkiye'de kullanılıyor mu?

REVOLUT NEDİR?

Revolut, kullanıcıların para gönderme, alma, harcama ve döviz işlemlerini dijital ortamda yapmasını sağlayan finansal teknoloji (fintech) uygulamasıdır.

Temel olarak bir mobil bankacılık uygulaması gibi çalışır. Kullanıcılar Revolut üzerinden:

  • Sanal ve fiziksel kart kullanabilir,
  • Farklı para birimleri arasında döviz alışverişi yapabilir,
  • Yurt dışında ödeme ve para transferi gerçekleştirebilir,
  • Başka kullanıcılara para gönderebilir,
  • Tüm hesap ve kart işlemlerini uygulama üzerinden takip edebilir.

REVOLUT BANK NERENİN BANKASI?

Revolut’un merkezi Londra’dadır. Şirket 2015 yılında İngiltere’de kurulmuş ve faaliyetlerine burada başlamıştır. Revolut’un küresel merkezi Londra’daki Canary Wharf bölgesinde bulunuyor.

REVOLUT TÜRKİYE'DE KULLANILIYOR MU?

Revolut’un Türkiye’deki durumu henüz tam anlamıyla aktif değildir. Şirketin güncel resmi desteklenen ülkeler listesinde Türkiye yer almıyor. Revolut hesabı açılabilen ülkeler arasında Birleşik Krallık, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri, Avustralya, Brezilya, Japonya, Yeni Zelanda, Singapur, İsviçre ve ABD gibi ülkeler bulunuyor.

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