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Reyting yarışında dengeler değişti: Sevdan Bir Ateş, Yeraltı’nı geride bıraktı

Reyting yarışında dengeler değişti: Sevdan Bir Ateş, Yeraltı’nı geride bıraktı

8.10.2026 11:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Reyting yarışında dengeler değişti: Sevdan Bir Ateş, Yeraltı’nı geride bıraktı

7 Ekim 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinin tamamında birinci olurken Yeraltı üç grupta da ikinci sırada kaldı.
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7 Ekim 2026 Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı. Televizyon ekranlarında Yeraltı, Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht ve MasterChef Türkiye’nin reyting mücadelesinde gecenin kazananı Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş oldu.

Yeni sezonuyla ekrana dönen Yeraltı ise üç ana reyting kategorisinin tamamında ikinci sırada yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde Sevdan Bir Ateş 7,81 reytingle gecenin birincisi oldu. Yeraltı 6,98 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Final bölümüyle ekrana veda eden Aşk ve Taht ise 0,85 reytingle 30. sırada kaldı.

Sevdan Bir Ateş – 7,81

Yeraltı – 6,98

Aşk ve Taht – 0,85

AB reyting sonuçları

AB grubunda da zirve değişmedi. Sevdan Bir Ateş 7,25 reytingle birinci olurken Yeraltı 5,99 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Aşk ve Taht, 0,57 reytingle 35. oldu.

Sevdan Bir Ateş – 7,25

Yeraltı – 5,99

Aşk ve Taht – 0,57

20+ABC1 reyting sonuçları

20+ABC1 kategorisinde Sevdan Bir Ateş 8,16 reytingle zirvede yer aldı. Yeraltı ise 7,24 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Aşk ve Taht bu kategoride 0,77 reytingle 31. oldu.

Sevdan Bir Ateş – 8,16

Yeraltı – 7,24

Aşk ve Taht – 0,77

YERALTI ZİRVE YARIŞINDA İKİNCİ SIRADA

Geçtiğimiz sezon reyting yarışında öne çıkan Yeraltı, yeni sezondaki ilk çarşamba sınavında zirveyi Sevdan Bir Ateş’e kaptırdı.

Show TV’nin yeni dizisi, üç ana reyting kategorisinin tamamında birinci olarak gecenin en dikkat çeken sonucuna imza attı. Yeraltı ise Total, AB ve 20+ABC1 gruplarının tümünde ikinci sırada kaldı.

AŞK VE TAHT 1 REYTİNG BARAJINI AŞAMADI

Final kararıyla ekranlara veda eden Aşk ve Taht ise gecenin reyting sıralamasında üst sıralara çıkamadı.

Dizi Total’de 0,85, AB’de 0,57 ve 20+ABC1’de 0,77 reyting aldı. Böylece Aşk ve Taht, üç kategorinin hiçbirinde 1 reyting seviyesine ulaşamadı.

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