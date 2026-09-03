Ridley Scott ile Paul Mescal arasında 'Gladyatör 2' gerilimi iddiası: Temsilciden iddialara yanıt geldi

Dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott ile 2024 yapımı 'Gladyatör 2' filminin başrol oyuncusu Paul Mescal hakkında son dönemde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İnternet dünyasında yayılan söylentilerde, Scott'ın filmin gişe performansından memnun kalmadığı ve faturayı Paul Mescal'a kestiği öne sürüldü.

'THE DOG STARS' PROJESİNDEN AYRILIĞI GÜNDEM OLDU

Dünya çapında yaklaşık 462 milyon dolar gişe hasılatı elde eden 'Gladyatör 2'nin ardından, Paul Mescal'ın Ridley Scott’ın yeni projesi 'The Dog Stars' kadrosunda yer almayacağı duyurulmuştu. Oyuncunun yerini Jacob Elordi’nin almasının ardından Mescal’ın projeden ayrılma nedeni olarak program çakışmaları gösterilmişti.

Ancak son çıkan haberlerde Scott’ın, Mescal’ın 'Gladyatör 2'deki performansını yetersiz bulduğu ve oyuncuyu yeterince "erkeksi" görmediği için kadrodan çıkardığı iddia edildi.

RİDLEY SCOTT’IN TEMSİLCİSİNDEN İDDİALARA YALANLAMA

Söylentilerin yayılması üzerine Ridley Scott’ın temsilcisi basına yazılı bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Temsilci, ayrılığın tek nedeninin takvim uyuşmazlığı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: