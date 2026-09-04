Robert De Niro yıllar sonra yanıtladı: İstanbul'da polisle denetim yaptı mı?

Usta oyuncu Robert De Niro, 1995’te İstanbul’da polis yeleği ve şapkasıyla gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldığına ilişkin yıllardır anlatılan hikâyeyi ilk kez doğruladı.

De Niro, polislerle birlikte gece kulüplerine gittiğini söyleyerek, “Onlarla dışarı çıktım ama kimlik kontrolü yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O haber doğru" dedi.

Robert De Niro’nun 1995 yılında İstanbul’a yaptığı ziyaret sırasında Türk polisleriyle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan hikâye, 31 yıl sonra ünlü oyuncunun kendisine soruldu.

"Filme Gitmeden Önce" kanalından Cem Başak, De Niro ve Adam Scott ile yeni Netflix yapımı için yaptığı röportajda, Türkiye’de yıllar önce haber olan ancak bugüne kadar De Niro tarafından doğrulanmayan olayı gündeme getirdi.

Başak, De Niro’ya, “Türkiye’de sizinle ilgili doğrulanmamış bir haber var” diyerek 1995 yılında İstanbul’a geldiği, polis yeleği ve şapkası takarak İstanbul polisiyle gece kulüplerine gittiği ve kimlik kontrolü yaptığı yönündeki haberi sordu.

De Niro, “Onlarla dışarı çıktım ama kimlik kontrolü yapmadım. Yani hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadarı… O haber doğru" dedi.

Röportajdaki oyuncu Adam Scott ise hikâyeye, “Bir düşünsenize, bir kulübe girmek için sırada bekliyorsunuz ve Robert De Niro kimliğinizi görmek istiyor” diye espriyle yanıt verdi.

O dönem bir proje üzerinde çalıştığını ve araştırma amacıyla polisleri gözlemlediğini söyleyen De Niro, birlikte çalıştığı yazarın da yanında olduğunu belirtti:

“Çalışıyordum… Sadece araştırma yapıyordum, çok uzun zaman önceydi. O dönem bu iş üzerinde birlikte çalıştığım yazarla birlikteydim. Orada tanıdığım insanlar bunu biliyordu. Polisler, asayiş ekipleri gibi, bazı kulüplere baskın düzenliyorlardı. Ben de onlarla gittim, birlikte gittik.”

2017'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gazeteci Burak Ersemiz, 2017 yılında yayımlanan arşiv hikayesinde, olayın 1995 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yeni binasına taşındığı dönemde gerçekleştiğini belirtmişti.

Ersemiz’in aktardığına göre, ABD’de görev yaptığı yıllarda De Niro ile dostluk kuran dönemin İnterpol Şube Müdürü Mehmet Başar’ın makam odasında dünyaca ünlü aktörle karşılaşmıştı.

Ziyaretin amacının De Niro’nun üzerinde çalıştığı bir film projesi için Türk polisinin operasyon kabiliyetini yerinde gözlemlemek olduğunu yazan Ersemiz, emniyet müdürünün ricası üzerine o gece bu haberi yayımlamadığını ifade etmişti.