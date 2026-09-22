Saatler geri alınacak mı? 2026 Kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye’de saatler geri alınacak mı?

Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kış saati uygulamasına geçiş için hazırlıklar sürerken Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı araştırılıyor. 2026 yılında yaz saati uygulamasının devam edip etmeyeceği ve kış saati uygulamasına yeniden geçiş yapılıp yapılmayacağı gündemde yer alıyor.

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Avrupa'da mevsimsel saat değişikliği uygulaması devam ediyor. Avrupa Birliği'nin 2026 takvimine göre yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek ve saatler standart saate geçirilecek. Türkiye'de ise aynı tarihte saat değişikliği yapılmayacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak. Son olarak Bakanlar kurulu kararıyla yaz saati uygulaması 28 Ekim 2018 yılında kadar devam etti.

KIŞ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle saatlerin 1 saat geri alınarak standart saat düzenine geçilmesi anlamına geliyor. Yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken kış saati uygulamasında saatler geri alınıyor. Türkiye'de ise sabit saat uygulaması nedeniyle yıl içinde bu yönde bir değişiklik yapılmıyor.