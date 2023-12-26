Saat&Saat ile Mutlu Yıllar, Mutlu Zamanlar

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:22

Güncelleme: 28.12.2023 - 12:30

Fark yaratmak isteyen kadınlar, Saat&Saat'in geniş koleksiyonundan kendilerine uygun bir model bulabilir ve her anlarında stil sahibi olabilirler. Saat&Saat ile zamana ve tarza dair yeni bir bakış açısı kazanın.

Modern tasarımı ile lüksün ve ihtişamın adresi olan Versace’nin “Medusa Deco” modeli; yeşil kadranı ve ikonik detaylarıyla sofistike bir dokunuş arayanlar için vazgeçilmez olmaya aday!

Ürün Kodu: VRSCVE7B00323

Gc’nin yeni “Coussin Shape Lady” modeli, kendi modasını yaratan stiliyle dikkat çekiyor. Farklı tarzdaki modelleriyle kullanıcısına her zaman göz alıcı bir çizgi sunan Gc, zamanın akışını yakalayan ince detaylarıyla saat tutkunlarını büyülüyor. Taşlarla süslenmiş desenli çerçevesi ve rose gold ile metalik grinin ihtişamlı uyumu ile bileklerde yerini alıyor.

Ürün Kodu: GCY98005L1MF

Tommy Hilfiger’ın zarifliğe önem veren kadınların en çok tercih ettikleri arasında yer alan bu modeli; 36mm’lik yuvarlak kasası, monogram logolu kadranı ve mineral cam özelliği ile altın asaletinden vazgeçemeyenler için isabetli bir tercih olabilir.

Ürün Kodu: TH1782588

Alışılmışın dışındaki üçgen tasarımı ile saat sevenlerin gözdesi olan Guess’in “Fame” modeli, tarz sahibi ve dikkat çekmeyi seven kadınlar için gösterişli bir alternatif. Modern kimliğiyle çağın ruhunu aksesuarlara en iyi şekilde işleyen marka, üzerinde taş detayları bulunan yüzüğü ile de kadınlar için göz alıcı bir şıklık vaat ediyor.

Ürün Kodu:

Saat: GUGW0644L1

Takı: JGUJUBR03315JWYG56

Calvin Klein’in yeni modeli, stilini yansıtan ve zarif aksesuar severlerin tercihleri arasında yerini alıyor. Gold kasası ve yeşil renkli kadranın birleşimiyle şık bir görünüm yakalayan yeni tasarım saat ve 19 cm olan altın rengine sahip çelik kadın bilekliği, sade tasarımı çabasız bir zarafetle görünür kılıyor. Bileklikte bulunan inci detayı ile fark yaratan model, tasarıma ayrıntıların önemini vurgulayan bir boyut katıyor.

Ürün Kodu:

Saat: CK25200395

Takı: CKJ35000561

Fossil’in güçlü tasarımıyla öne çıkan “Raquel” modeli; metalik gri, altın rengi ve iki renkli olmak üzere 3 farklı renk alternatifiyle saat tutkunlarını cezbediyor. 23 mm’lik dikdörtgen kasası ile ikonik bir tasarıma sahip bu model, taş detaylı sedef kadranı ve paslanmaz çelik bilekliği ile vintage özellikler taşıyor. Fossil’in “Su yolu” tarzındaki altın renkli bileklik modeli de zarafetinizin tamamlayıcı parçası olacak.

Ürün Kodu:

Saat: FES5304

Takı: JA7214-710

Michael Kors, “Mini Emery” modeliyle zamansız ayrıntılarla zenginleştirilmiş büyüleyici bir tasarım sunuyor. 33 mm çelik dikdörtgen kasası, mineral cam özelliği, taşlarla bezeli çerçevesi, gold rengi ve yeşil kadranı ile dikkat çeken model, kendini farkı ile bir adım önde hissetmek isteyenlere göz alıcı bir şıklık vadediyor. Altın rengi tasarım kolye ise Michael Kors’un baş harfleri ve eşsiz parlaklıktaki taşlarıyla stil sahiplerine hitap ediyor.

Ürün Kodu:

Saat: MK4742

Takı: MKJ7835-710

Welder, ışığın geliş açısına göre renk değiştiren benzersiz fotokromik cama sahip olan ve “an”a göre şekillenen saat koleksiyonları ile fark yaratıyor. Asaletin ve zarafetin yansıması olan İtalyan tasarımının esintileri her ayrıntısında hissedilen Welder Royal’ın 38 mm kasa çapına sahip modeli, neon renkli çelik bilezik kayışı ve imza tasarımı olan fotokromik mineral cam yapısıyla her anı kullanıcısına göre şekillendiriyor.

Ürün Kodu: WWRC128

Stil Sahibi Erkeklere Öneriler

Fark yaratmak isteyen erkekler, Saat&Saat'in geniş koleksiyonundan kendilerine uygun bir model bulabilir ve her anlarında stil sahibi olabilirler. Saat&Saat ile zamana ve tarza dair yeni bir bakış açısı kazanın.

Raymond Weil’in Freelancer Diver koleksiyonu, kaliteli duruşu ve işlevsel yapısı ile ön plana çıkıyor. Enerjik, yenilikçi ve stil sahibi yapısıyla ön planda olan model; 42 mm yuvarlak çelik kasası, safir camı ve metalik gri kordonu ile uyumlu mavi kadranı ile ayrıcalıklı bir görünüm arayanların tamamlayıcısı oluyor.

Ürün Kodu: RW2775SP350051

İnce işçiliği ve geleneksel saat yapımı ile tasarlanan Maurice Lacroix markasının yeni modeli “Aikon” gold ve silver renklerin birlikte kullanıldığı çelik gövde ve kasa yapısı ile klasik saat tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. 40 mm çapındaki yuvarlak kasası ve safir camı ile dikkat çeken model klasik stiller için vazgeçilmez bir parça oluyor.

Ürün Kodu: ML-AI1108PVP02130-1

Doğru zamanlamayı ve sınırsız enerjiyi arayanlara özel üretilen Jacques Philippe’in “FORTIS” modeli; gücün gerçek ifadesini ortaya koyuyor. Sellita SW510 mekaniğin safir camdan göründüğü transparan bir tasarıma ve 18 ayar som altın bezeli, 45 mm çapında yuvarlak kasa yapısına sahip model, yalnızca 100 adet limitli üretimle saat severlerin beğenisine sunuluyor.

Ürün Kodu: JPAGC2101X3

Emporio Armani; 43 mm rose gold yuvarlak çelik kasası, ay fazı hareketlerini gösteren Moonphase detayı ve kahverengi deri kayışa sahip modeli ile günün her anında klasik tarzını yansıtmak isteyen erkeklerin tamamlayıcılarından oluyor. Markanın şık kahverengi deri bilekliği ise tarzınızı zirveye taşımanızı sağlıyor.

Ürün Kodu:

Saat: AR11566

Takı: AJEGS2936-200

Lacoste’un gösterişli yeşil kasası, bilekliği ve kadranıyla dikkat çeken Quartz modeli, saat tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında! Silikon kayışı ve 42 mm yuvarlak kasasıyla her zevke ve yaşa hitap eden model, gümüş renkli Lacoste timsahıyla şık bir dokunuş yaratarak farklı kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Metalik renkli bileklik ise markanın ikonikleşmiş timsah logosunu tasarımın odağına alıyor.

Ürün Kodu:

Saat: LAC2011238

Takı: LACJ2040226

Philipp Plein saatleri, hem modern görünümü hem de verdiği lüks hissiyatı ile saat severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Markanın cesur ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken “The Skeleton” modeli, 44 mm tonneau şeklindeki altın renkli çelik kasası ve baget taşlarıyla göz alıcılığını detaylarda vurguluyor.

Ürün Kodu: PWBAA1623

Diesel’in “Vert” saati; metalik gri, gold ve siyah renk alternatifleriyle saat tutkunlarının gözdesi. Üç eksenli Quartz saat, “Born Virtually, Shaped by You” sloganıyla da dikkat çekiyor. Diesel’in vazgeçilmez aksesuarlarından olan çelik kolye modeli de yeni yılda farkını ortaya koymak isteyenlerin değişmeyen adresi oluyor.

Ürün Kodu:

Saat: DZ2186

Takı: DJDX1454-931

Boss Watches denilince akla sadelik ve şıklığın bir arada mükemmel uyumu ve sunumu geliyor. 43 mm çapındaki kasası ve metalik gri rengindeki çelik kayışı ile şıklığınızı tamamlayan bu saat; mavi kadranında bulunan takvimdakika göstergeleri ve kronometre özellikleri ile de fark yaratıyor.

Ürün Kodu: HB1513779