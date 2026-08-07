Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sabah yorgunluğunu ve göz altı morluklarını silen 3 doğal yöntem

Sabah yorgunluğunu ve göz altı morluklarını silen 3 doğal yöntem

7.08.2026 23:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sabah yorgunluğunu ve göz altı morluklarını silen 3 doğal yöntem

Yetersiz uyku, stres ve yoğun tempo ilk olarak göz çevresinde morluk, şişlik ve yorgun bir ifade olarak kendini gösterir. Kimyasal kremlere başvurmadan, evdeki pratik yöntemlerle canlı ve dinlenmiş bakışlar yakalamak mümkün. İşte göz çevrenize anında ferahlık verecek 3 etkili yöntem...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Göz çevresindeki deri, vücudun en ince ve hassas tabakasıdır. Kan dolaşımının yavaşlaması ve kılcal damarların belirginleşmesi bu bölgede koyu halkalara yol açar. Evdeki basit dokunuşlarla bu yorgun ifadeyi kısa sürede silip atabilirsiniz.

Image

1. SOĞUK SİYAH ÇAY POŞETİ KOMPRESİ

Siyah çayın içerisindeki doğal kafein ve tanenler, göz altındaki kılcal damarları uyararak morlukların ve şişliğin inmesini sağlar.

Uygulama Yolu: Demlenen ve ardından buzdolabında iyice soğutulmuş iki adet poşet siyah çay, kapalı gözlerin üzerine yerleştirilerek 10-15 dakika bekletilir.

Rengi açılmış, dinlenmiş ve canlı bir bakış elde edilir.

2. PATATES DİLİMİ İLE MORLUK GİDERME

Patates, içerdiği doğal nişasta ve enzimler sayesinde koyu halkaların rengini açan en etkili sebzelerden biridir.

Uygulama Yolu: İnce dilimlenmiş soğuk patatesler göz altlarına yerleştirilerek 15 dakika dinlendirilir, ardından suyla nazikçe durulanır.

Ton eşitsizlikleri hafiflemiş, daha aydınlık bir göz çevresi sağlanır.

3. SALATALIK SUYU VE GÜL SUYU KARIŞIMI

Salatalığın yüksek su oranı cildi ferahlatırken, gül suyunun yatıştırıcı etkisi göz çevresindeki gerginliği alır.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda taze sıkılmış salatalık suyu ile saf gül suyu karıştırılarak bir pamuk yardımıyla göz altlarına tampon hareketlerle uygulanır, 10 dakika bekletilir.

Ödemi atılmış, neme doymuş ve aydınlanmış bir göz altı dokusu ortaya çıkar.

İlgili Konular: #gözaltı morlukları #şişlik

İlgili Haberler

Uzmandan kaplıcalarda hijyen uyarısı: 'Kullanım mutlaka doktor kontrolünde başlamalı'
Uzmandan kaplıcalarda hijyen uyarısı: 'Kullanım mutlaka doktor kontrolünde başlamalı' Halk sağlığı uzmanı Dr. Dilek Aslan, kaplıcaların kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ile stresin azaltılmasında yarar sağlayabileceğini ancak hijyen kurallarına uyulmaması ve bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Aslan, kaplıca tedavisinin mutlaka sağlık çalışanlarının önerisiyle uygulanması gerektiğini vurguladı.
Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu
Uzman isim maaşlarda yeni dönemi açıkladı: Prim borcu olan emeklilerin aylıklarından kesilecek tutar belli oldu Prim borcu bulunan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yasal düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen yeni uygulama kapsamında; geçmişe dönük SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı prim borçları doğrudan emekli aylıkları ile dul ve yetim aylıklarından tahsil edilebilecek. Kurumun borcu sonradan tespit etmesi halinde bile geçerli olacak bu kesintilerde, mağduriyet yaşanmaması adına maaşın yüzde 10'u gibi belirli yasal sınırlar uygulanacak. İşte maaş kesintilerine dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...
Uzmanı açıkladı: Robotik cerrahi hangi hastalıklarda kullanılıyor?
Uzmanı açıkladı: Robotik cerrahi hangi hastalıklarda kullanılıyor? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Erdem Canda, robotik cerrahide ameliyatı robotun değil, sistemi konsoldan yöneten cerrahın gerçekleştirdiğini söyledi. Daha küçük kesi, az kan kaybı ve hızlı iyileşme gibi avantajlar sunan yöntemin her hasta için tek seçenek olmadığını belirten Canda, tedavi kararında hastalığın evresi ve kişinin genel sağlık durumunun belirleyici olduğunu vurguladı.