Sabah yorgunluğunu ve göz altı morluklarını silen 3 doğal yöntem

Göz çevresindeki deri, vücudun en ince ve hassas tabakasıdır. Kan dolaşımının yavaşlaması ve kılcal damarların belirginleşmesi bu bölgede koyu halkalara yol açar. Evdeki basit dokunuşlarla bu yorgun ifadeyi kısa sürede silip atabilirsiniz.

1. SOĞUK SİYAH ÇAY POŞETİ KOMPRESİ

Siyah çayın içerisindeki doğal kafein ve tanenler, göz altındaki kılcal damarları uyararak morlukların ve şişliğin inmesini sağlar.

Uygulama Yolu: Demlenen ve ardından buzdolabında iyice soğutulmuş iki adet poşet siyah çay, kapalı gözlerin üzerine yerleştirilerek 10-15 dakika bekletilir.

Rengi açılmış, dinlenmiş ve canlı bir bakış elde edilir.

2. PATATES DİLİMİ İLE MORLUK GİDERME

Patates, içerdiği doğal nişasta ve enzimler sayesinde koyu halkaların rengini açan en etkili sebzelerden biridir.

Uygulama Yolu: İnce dilimlenmiş soğuk patatesler göz altlarına yerleştirilerek 15 dakika dinlendirilir, ardından suyla nazikçe durulanır.

Ton eşitsizlikleri hafiflemiş, daha aydınlık bir göz çevresi sağlanır.

3. SALATALIK SUYU VE GÜL SUYU KARIŞIMI

Salatalığın yüksek su oranı cildi ferahlatırken, gül suyunun yatıştırıcı etkisi göz çevresindeki gerginliği alır.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda taze sıkılmış salatalık suyu ile saf gül suyu karıştırılarak bir pamuk yardımıyla göz altlarına tampon hareketlerle uygulanır, 10 dakika bekletilir.

Ödemi atılmış, neme doymuş ve aydınlanmış bir göz altı dokusu ortaya çıkar.