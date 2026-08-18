Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, eski CHP milletvekili ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Sabahat Akkiraz’ın sahne aldığı anlarda protokolden ayrıldı. Akkiraz’ın performansı bittikten sonra yerine dönen Hatimoğulları’nın bu hareketi protesto olarak yorumlanırken, Akkiraz sosyal medyadan "Benim deyişlerim herkese nasip olmaz" diyerek duruma tepki gösterdi. Peki, Sabahat Akkiraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Sanatçı Sabahat Akkiraz'ın hayatı ve kariyeri

SABAHAT AKKİRAZ KİMDİR?

abahat Akkiraz, 1957 yılında Mersin'de doğdu. Babası Sivas'ın Kangal ilçesinden Hıdır Akkiray, annesi ise Malatya'nın Arguvan ilçesinden Zülfü Siyah Hanım'dır. Altı çocuklu ailenin ikinci çocuğudur. Ailesinin soyadı resmi olarak "Akkiray" olsa da sanatçı "Akkiraz" adıyla tanındı ve kariyerini bu isimle sürdürdü.

Müzik eğitimine ailesinin yanında başlayan Akkiraz, çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. İlkokulu bitirdiği dönemde halk ozanı Mahmut Erdal'ın önerisiyle İstanbul'a gitti ve burada ilk 45'lik plaklarını doldurdu. Arif Sağ ve Orhan Gencebay'ın sazları eşliğinde Mahmut Erdal ile "Keremden Fazla Yandım" ve "Öldür Beni" adlı eserleri kaydetti.

Akkiraz, 1969 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. 1976'da Ankara'ya döndü. Ailesinin komşusu olan Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu ile çalışmaya başlayan sanatçı, 1983 yılında Eroğlu ile birlikte "Şafak Söktü" adlı ilk albümünü çıkardı. Kariyeri boyunca Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar ve Davut Sulari gibi önemli halk müziği sanatçılarıyla da çalıştı.

1985 yılında İstanbul'a taşınan Akkiraz, burada Arif Sağ ile çalışmalarını sürdürdü ve birlikte çok sayıda albüme imza attı. Sanatçı, ağırlıklı olarak kendi derlediği türküleri, deyişleri ve uzun havaları seslendirdi.

1993 yılında eniştesi ve ustası halk ozanı Muhlis Akarsu'yu Sivas Katliamı'nda kaybetti. Alevi türkülerini seslendirmesi nedeniyle uzun süre TRT'de program yapmasına izin verilmeyen Akkiraz, 1996 yılında ilk caz albümünü çıkardı. 1997'de Londra Caz Festivali'ne katıldı ve ardından Londra, Dublin ve Glasgow'da konserler verdi.

Fransa'da çeşitli festivallerde sahne alan sanatçı, 2000 yılında Paris'teki Théâtre de la Ville'de konser veren ilk Türk sanatçı oldu. Fransa merkezli Mezzo TV de Akkiraz'ın yaşamını konu alan bir belgesel hazırladı.

Uluslararası çalışmalarını sürdüren Akkiraz, 2001 yılında Hollandalı sanatçı Jasperina de Jong ile Hollanda'da, 2002 yılında Şeyh Ahmet El Tûni ve Rahibe Marie Keyrouz ile Brezilya'nın São Paulo kentinde sahne aldı. 2008 yılında ise bas-bariton Thomas Quasthoff ile Berlin Filarmoni Salonu'nda konser verdi.

Mercan Dede'nin düzenlemeleriyle "Tevhid" ve "Kerbela" gibi eserleri yeniden yorumlayan Akkiraz'ın çalışmaları uluslararası müzik listelerinde de yer aldı. Orient Expressions topluluğuyla hazırladığı "Külliyat" albümü 16 ülkede yayımlandı ve World Music Chart'ta altıncı sıraya kadar yükseldi.

Siyaset hayatı

Sabahat Akkiraz, 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde CHP İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Milletvekilliği döneminde sanatçıların sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi ve kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonunda görev yaptı.

Soma Faciası'nın ardından tepki amacıyla milletvekilliğinden istifa etti.

SANAT HAYATINDA 50 YIL

Akkiraz, 2020 yılında yayımlanan "Sabahat Akkiraz ile 50 Yıl" albümüyle sanat hayatının 50. yılını kutladı.

2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ablasını kaybetti. Sabahat Akkiraz, uzun yıllara yayılan müzik kariyeri boyunca Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürdü.

SABAHAT AKKİRAZ ALBÜMLERİ

Gül Yüzlü Sevdiğim (1982)

Şafak Söktü (1983)

İnsana Muhabet Duyalı (1984)

Bir Gerçeğe Bel Bağladım (1985)

Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz (1986)

Fazilet (1988)

Deli Gönül - Bu Sene (1989)

Bendeki Yaralar (1990)

Yalan Dünya (1992)

Dostların Anısına (1993)

Dağlar Kardeşimi Geri Verin (1994)

Yiğit İnsanların Türküleri (1996)

Türkülerle Gide Gide (1997)

Yüreğimin Sesi (1999)

Deli Derviş (2000)

Chante Alevite/ Alawite Singing - Long Distance (2001)

Lamekan (2002)

Konserler (2002)

Kaygusuz (2003)

Seyran (2006)

Külliyat (2006) (Orient Expressions'la birlikte)

Türkü Hayattır (2007)

Birlikte Türküler Söylüyoruz (2008) (Mustafa Özarslan'la birlikte)

Dillerdeki Türküler (2010)

Yine mi Figan Var Dostların Anısına ... (2010)

Seçmeler (2011)

Turap (2014)

Sabahat Akkiraz & Dostları 47 (2017)