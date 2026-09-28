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Sabahları boyun ve omuz tutulmasıyla uyanmayı önlemenin 3 pratik yolu

Sabahları boyun ve omuz tutulmasıyla uyanmayı önlemenin 3 pratik yolu

28.09.2026 21:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sabahları boyun ve omuz tutulmasıyla uyanmayı önlemenin 3 pratik yolu

Sabah yataktan kalktığınızda boynunuzu çevirmekte zorlanıyor veya omuzlarınızda yoğun bir sertlik hissediyorsanız, bunun nedeni yanlış uyku pozisyonu veya yastık seçimi olabilir. Güne ağrısız ve esnek başlamak için uygulayabileceğiniz pratik yöntemler...
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Uyku sırasında boyun omurgasının doğal kavisini desteklemeyen pozisyonlar, kasların gece boyunca kasılmasına ve sabah tutulmalarıyla uyanmanıza neden olur. Küçük alışkanlık değişiklikleriyle güne zinde ve rahat bir boyunla başlayabilirsiniz.

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1. Omurga Hizasını Destekleyen Doğru Yastık Seçimi

Çok yüksek veya aşırı yassı yastıklar kullanmak, boyun kaslarının gece boyunca gergin kalmasına ve omurganın açısının bozulmasına yol açar.

Uygulama Yolu: Sırt üstü yatarken boyun çukurunu dolduran ortopedik visco yastıklar veya yan yatarken kulak ile omuz mesafesini eşitleyen orta sertlikte yastıklar tercih edilir.

2. Yüzüstü Uyuma Alışkanlığından Kaçınma

Yüzüstü uyumak, başın saatler boyunca tek bir yana çevrili kalmasını zorunlu kıldığı için boyun kaslarına binen yükü artırır.

Uygulama Yolu: Uykuya dalış pozisyonu olarak sırt üstü veya dizler hafif bükülü yan (cenin) pozisyonu seçilir; gerekirse dizlerin arasına veya bacak altına destek yastığı konur.

3. Yatmadan Önce 5 Dakikalık Boyun ve Omuz Esnetme Rutini

Gün boyu masabaşında kasılan ve sertleşen boyun kaslarını esnetmeden uykuya geçmek, gece boyunca kasların kilitlenmesini tetikler.

Uygulama Yolu: Yatmadan hemen önce yatak kenarında oturarak baş nazikçe sağa ve sola omuzlara doğru esnetilir, ardından çene göğse yaklaştırılarak hafifçe gerdirilir (her hareket 10 saniye tutulur).

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