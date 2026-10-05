Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sabahları dinç uyanmak için uyku kalitesini artıran ve deliksiz uyku sağlayan 3 doğal yöntem

Sabahları dinç uyanmak için uyku kalitesini artıran ve deliksiz uyku sağlayan 3 doğal yöntem

5.10.2026 22:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sabahları dinç uyanmak için uyku kalitesini artıran ve deliksiz uyku sağlayan 3 doğal yöntem

Günlerce uyumanıza rağmen sabahları yorgun ve uyanmakta zorlanarak kalkıyorsanız, sorunun nedeni derin uykuya (REM) geçememek olabilir. Kimyasal takviyelere başvurmadan, doğal yöntemlerle uyku kalitenizi artırmak mümkün. İşte deliksiz bir uyku için uygulayabileceğiniz 3 etkili yöntem...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaliteli bir uyku sadece kaç saat uyuduğunuzla değil, uykunun derinliği ve odanın koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Küçük çevresel ve ritüel değişiklikleriyle uyku kalitenizi zirveye taşıyabilir, sabırsızlıkla beklediğiniz dinç sabahları yakalayabilirsiniz.

Image

1. Melatonin Salgısını Desteklemek İçin Yatmadan Önce Ekran Técridi

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, beynin uyku hormonu olan melatonini salgılamasını engeller ve uykuya geçişi zorlaştırır.

Uygulama Yolu: Yatmadan en az 1 saat önce tüm dijital ekranlar kapatılır; odada sadece loş, sıcak tonlu aydınlatmalar tercih edilir.

2. Papatya veya Melisa Çayı ile Sinir Sistemini Rahatlatma

Papatya ve melisa bitkileri, sinir sistemindeki reseptörleri sakinleştirerek kasların gevşemesini ve zihnin yavaşlamasını sağlayan en güçlü doğal yatıştırıcılardır.

Uygulama Yolu: Yatmadan 45 dakika önce bir fincan taze demlenmiş ılık papatya ya da melisa çayı yudum yudum içilir.

3. İdeal Oda Sıcaklığı ve Karanlık Ortam Optimizasyonu

Aşırı sıcak odalar veya dışarıdan sızan ışık, vücut ısısının düşmesini engelleyerek uykunun yüzeyde kalmasına neden olur.

Uygulama Yolu: Yatak odasının sıcaklığı 18-20 derece arasında sabitlenir; dışarıdaki ışığı tamamen kesen kalın perdeler veya uyku göz bandı kullanılır.

İlgili Konular: #uyku problemi #Uyku

İlgili Haberler

Mükemmel uyku arayışı hastalığa dönüştü: Takip cihazları kaygıyı ve uykusuzluğu artırıyor
Mükemmel uyku arayışı hastalığa dönüştü: Takip cihazları kaygıyı ve uykusuzluğu artırıyor Gelişen teknolojiyle birlikte uykuyu ideal seviyeye çıkarma çabası olarak adlandırılan "sleepmaxxing" akımı, uzmanlara göre insanları mükemmel uyku takıntısı olan "orthosomnia" rahatsızlığına sürüklüyor. Akıllı saat ve yüzüklerin sunduğu "uyku puanı" kavramının bilimsel bir karşılığı olmadığını belirten uzmanlar, bu durumun kişide kaygıyı artırarak uyku kalitesini daha da düşürdüğü uyarısında bulunuyor.
'7-8 saat uyumanıza rağmen gün içinde ayakta duramıyorsanız...' Uzmanı uyku apnesi ve narkolepsi riskine karşı uyardı!
'7-8 saat uyumanıza rağmen gün içinde ayakta duramıyorsanız...' Uzmanı uyku apnesi ve narkolepsi riskine karşı uyardı! Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Demet Aslan, gün içinde aniden bastıran aşırı uyku halinin (hipersomni) hastaların yaşam kalitesini ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.
Yetişkinlerin yüzde 72'si gün boyu süren uyku hâlinin günlük yaşamını etkilediğini söylüyor
Yetişkinlerin yüzde 72'si gün boyu süren uyku hâlinin günlük yaşamını etkilediğini söylüyor Sabah dinlenmemiş uyanmanın gözden kaçan nedenlerinden biri, burun tıkanıklığına yol açan burun eti (konka) büyümesi olabiliyor. Geceleri ağızdan nefes almaya, horlamaya ve uzun süreli burun spreyi kullanımına zemin hazırlayabilen bu sorun, çoğu zaman sıradan bir tıkanıklık olarak geçiştiriliyor. Asya KBB Kurucu Hekimi Op. Dr. Fuat Güder, radyofrekansla konka küçültme yönteminin uygun hastalarda lokal anestezi altında 15-20 dakikada uygulandığını ve hastaların işlemin ardından aynı gün günlük hayatlarına dönebildiğini belirtiyor.