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Sabahları zorla uyanmaya son: Güne dinç ve zinde başlamanın 3 altın kuralı

Sabahları zorla uyanmaya son: Güne dinç ve zinde başlamanın 3 altın kuralı

8.09.2026 22:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sabahları zorla uyanmaya son: Güne dinç ve zinde başlamanın 3 altın kuralı

Çalar saat çaldığı an hissedilen o derin yorgunluk ve zihinsel bulanıklık, günün geri kalanındaki enerjinizi ve odaklanmanızı tüketebilir. Sürekli erteleme tuşuna basmak veya güne yüksek dozda kafein yüküyle başlamak yerine bedenin biyolojik saatini uyandıran pratik yöntemlerle güne zinde başlamak mümkün. İşte sabahları enerjik uyanmanın 3 sırrı...
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Sabah uyanır uyanmaz hissedilen halsizlik, genellikle uykunun yanlış evresinde uyanmaktan veya vücudun doğal sinyalleri alamamasından kaynaklanır. Gözleri açar açmaz yapılan yanlış alışkanlıklar yerine, bedeni ve zihni doğal yollarla uyandıran pratik adımlar...

1. UYANIR UYANMAZ ILIK LİMONLU SU İLE HÜCRESEL HİDRASYON

Uykuda geçen uzun saatler boyunca vücut susuz kalır ve bu durum sabah yorgunluğunun en büyük tetikleyicilerinden biridir.

Uygulama Yolu: Yataktan kalkar kalkmaz oda sıcaklığında bir bardak suya yarım limon suyu eklenerek yavaş yavaş tüketilmelidir.

2. İLK 10 DAKİKADA DOĞAL GÜNEŞ IŞIĞIYLA BULUŞMA

Gözlerin doğal gün ışığıyla erkenden karşılaşması, beyne "gündüz başladı" sinyali vererek melatonin (uyku hormonu) üretimini durdurur.

Uygulama Yolu: Uyanır uyanmaz perdeler ve pencereler açılarak birkaç dakika boyunca balkondan veya pencere kenarından doğal gün ışığı doğrudan gözlemlenmelidir.

3. NANE VEYA OKALİPTÜS KOKULU DİNAMİK YÜZ YIKAMA

Duyuları harekete geçiren keskin ve ferahlatıcı kokular, sinir sistemini uyararak uykunun geride kalan uyuşukluk hissini hızla siler.

Uygulama Yolu: Sabah yüzü soğuk suyla yıkanırken, lavaboya veya suya birkaç damla saf nane yağı damlatılarak buharı derin nefeslerle içe çekilir.

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