Saç dökülmesini hafifleten ve saç derisini canlandıran 3 doğal bakım adımı

Sağlıklı saçların temeli, canlı ve temiz bir saç derisidir. Saç köklerini besleyen, gözenekleri arındıran doğal yağlar ve bitkisel kürlerle dökülmeleri azaltabilir ve saçlarınıza hak ettiği gücü kazandırabilirsiniz.

1. Biberiye Yağı ve Masaj ile Kökleri Uyarma

Biberiye yağı, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak zayıflayan kökleri besleyen ve dökülmeyi durduran en etkili bitkisel özlerin başında gelir.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı zeytinyağına 4-5 damla saf biberiye yağı damlatılarak parmak uçlarıyla saç derisine 5 dakika boyunca dairesel masaj yapılır; 30 dakika bekletilip şampuanla yıkanır.

2. Elma Sirkesi ile Saç Derisi Dengeleme Toniği

Saç derisinde biriken şampuan kalıntıları ve artan pH seviyesi köklerin tıkanmasına ve dökülmeyi tetikleyen bakteri oluşumuna yol açar.

Uygulama Yolu: Duşun son durulama suyuna iki yemek kaşığı doğal elma sirkesi eklenerek saç derisine masaj yapılır, 2 dakika bekletilip ılık suyla durulanır.

3. Isırgan Otu ve Aloe Vera Güçlendirici Kür

Isırgan otu, içerdiği yoğun mineraller ve vitaminler sayesinde saç tellerini kalınlaştırır; aloe vera ise deriyi yatıştırarak nemlendirir.

Uygulama Yolu: Demlenip soğutulmuş ısırgan otu çayı ile iki yemek kaşığı saf aloe vera jeli karıştırılarak saç diplerine sürülür, 20 dakika bekletilip durulanır.