Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

Mutfak tezgahlarının yeni hakimi Airfryer'lar, hayatımıza inanılmaz bir hız kattı. Ancak birçoğumuz bu mucizevi cihazı yalnızca dondurulmuş gıdaları ısıtmak veya klasik patates kızartması yapmak için kullanarak potansiyelini harcıyoruz İşten yorgun döndüğünüzde sizi mutfak zahmetinden kurtaracak, tadanların inanamayacağı o 3 nefis ve sağlıklı Airfryer tarifini adım adım derledik.

İşte çayınız demlenene kadar hazır olacak, tadanların fırında yapıldığını sanacağı o 3 kurtarıcı Airfryer tarifi:

10 DAKİKADA LİMONLU LEVREK Evde balık pişirmenin en büyük derdi olan kokuya ve sıçrayan yağlara son veriyoruz. Üstelik bir restoranda yiyebileceğiniz kadar şık ve lezzetli bir tabak çıkarmak sadece 10 dakikanızı alacak. İhtiyacınız Olanlar: 2 adet levrek fileto 1 adet limon (halka şeklinde dilimlenmiş) 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber Hazırlanışı: Balıkların üzerine bıçakla ince çizikler atıp tuz ve karabiberle tatlandırın. Airfryer'ın tabanına limon halkalarını dizin; bu sayede balıklar yapışmayacak ve limonun aroması ısıyla balığa işleyecek. Balıkları limonların üzerine yerleştirip fırçayla hafifçe zeytinyağı sürün. 180 derecede 8-10 dakika arası, üzeri hafif kızarana kadar pişirmeniz yeterli.

BAHARATLI ÇITIR KARNABAHAR Karnabaharın o bildik kokusundan eser bırakmayan, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir efsane. Sağlıklı bir atıştırmalık veya et yemeklerinin yanına harika bir yancı arayanlar için favori olacak. İhtiyacınız Olanlar: 1 küçük boy taze karnabahar (çiçeklerine ayrılmış) 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, kimyon ve çok az tuz Bulamak için: 2 yemek kaşığı mısır unu Hazırlanışı: Yıkayıp iyice kuruladığınız karnabahar çiçeklerini zeytinyağı ve baharatlarla güzelce harmanlayın. Eşit şekilde mısır ununa buladıktan sonra Airfryer haznesine tek sıra halinde dizin. 190 derecede yaklaşık 15 dakika, üzeri altın sarısı olana dek pişirin. Yanında süzme yoğurtla servis etmeyi unutmayın!