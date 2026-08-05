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Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!
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Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

5.08.2026 17:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

Son yılların en büyük mutfak devrimi olan Airfryer'lar, birçoğumuzun mutfağında baş köşeye kuruldu. Ancak itiraf edelim; çoğumuz onu sadece patates kızartmak veya dondurulmuş gıdaları ısıtmak için kullanıyoruz. Oysa bu mucizevi cihazla, akşam işten yorgun argın geldiğinizde "ne pişirsem" derdini ortadan kaldıracak, hem inanılmaz pratik hem de sağlıklı sofralar kurmak mümkün.

Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

Mutfak tezgahlarının yeni hakimi Airfryer'lar, hayatımıza inanılmaz bir hız kattı. Ancak birçoğumuz bu mucizevi cihazı yalnızca dondurulmuş gıdaları ısıtmak veya klasik patates kızartması yapmak için kullanarak potansiyelini harcıyoruz İşten yorgun döndüğünüzde sizi mutfak zahmetinden kurtaracak, tadanların inanamayacağı o 3 nefis ve sağlıklı Airfryer tarifini adım adım derledik. 

 

Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

İşte çayınız demlenene kadar hazır olacak, tadanların fırında yapıldığını sanacağı o 3 kurtarıcı Airfryer tarifi:

Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

10 DAKİKADA LİMONLU LEVREK

Evde balık pişirmenin en büyük derdi olan kokuya ve sıçrayan yağlara son veriyoruz. Üstelik bir restoranda yiyebileceğiniz kadar şık ve lezzetli bir tabak çıkarmak sadece 10 dakikanızı alacak.

İhtiyacınız Olanlar:

2 adet levrek fileto

1 adet limon (halka şeklinde dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber

Hazırlanışı: Balıkların üzerine bıçakla ince çizikler atıp tuz ve karabiberle tatlandırın. Airfryer'ın tabanına limon halkalarını dizin; bu sayede balıklar yapışmayacak ve limonun aroması ısıyla balığa işleyecek. Balıkları limonların üzerine yerleştirip fırçayla hafifçe zeytinyağı sürün. 180 derecede 8-10 dakika arası, üzeri hafif kızarana kadar pişirmeniz yeterli.

Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

BAHARATLI ÇITIR KARNABAHAR

Karnabaharın o bildik kokusundan eser bırakmayan, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir efsane. Sağlıklı bir atıştırmalık veya et yemeklerinin yanına harika bir yancı arayanlar için favori olacak.

İhtiyacınız Olanlar:

1 küçük boy taze karnabahar (çiçeklerine ayrılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, kimyon ve çok az tuz

Bulamak için: 2 yemek kaşığı mısır unu

Hazırlanışı: Yıkayıp iyice kuruladığınız karnabahar çiçeklerini zeytinyağı ve baharatlarla güzelce harmanlayın. Eşit şekilde mısır ununa buladıktan sonra Airfryer haznesine tek sıra halinde dizin. 190 derecede yaklaşık 15 dakika, üzeri altın sarısı olana dek pişirin. Yanında süzme yoğurtla servis etmeyi unutmayın!

Sadece patates kızartmayın: Airfryer'ın hakkını vereceğiniz 3 şipşak tarif!

8 DAKİKADA AKIŞKAN ÇİKOLATALI SUFLE

Akşam televizyon karşısında aniden bastıran tatlı krizlerini çözmenin en hızlı yolu. Fırının ısınmasını beklemeye gerek kalmadan, tam kıvamında ve akışkan kalbiyle bu sufle favoriniz olacak.

İhtiyacınız Olanlar:

1 adet yumurta ve 1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu

Sürpriz merkez için: 2-3 kare bitter çikolata

Hazırlanışı: Yumurta ve şekeri iyice köpürtüp diğer tüm malzemeleri ekleyerek pürüzsüz bir kek harcı elde edin. Karışımı ısıya dayanıklı küçük porselen kaplara paylaştırıp, tam ortalarına bitter çikolata karelerini hafifçe batırın. Airfryer'ı 190 dereceye ayarlayın ve kapları yerleştirip tam 8 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip sıcak sıcak tüketin.

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