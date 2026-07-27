Safiye Soyman oğlu Harun'u, ölümünün 2'inci yılında gözyaşlarıyla andı

Safiye Soyman’ın 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz (MS) nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz, ölümünün 2'nci yılında Gündoğan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Safiye Soyman, Faik Öztürk ile çok sayıda yakını katıldı. Akaröz'ün mezarı başında dualar okundu. Soyman daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'EVLAT BAŞKA BİR ŞEY'

Yaşadığı üzüntüyü paylaşan Safiye Soyman, "2'nci sene ne çabuk oldu, rüya gibi. Sanki oğlum dün vefat etmiş gibi. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu acı sönmüyor ne anne ne baba hiçbir şeye benzemiyor. Evlat başka bir şey. Yaz, kış sürekli mezarına geliyorum. Hiç yalnız bırakmıyoruz. Şarkılarımı söylerken gözüm hep yaşlı. İçim ağlar" dedi.

Faik Öztürk ise "Ateş düştüğü yeri yakar. Her şey gözümüzün önüne geliyor. Dün akşam hiç uyuyamadım. Safiye'nin kokusu var diye oğlu Harun'un yastığıyla yattığını bilirim. Annesi olarak daha zor" diye konuştu.

Harun Akaröz, Burdur'da kaldırıldığı hastanede, bir gün sonra 28 Temmuz 2024'te MS hastalığından hayatını kaybetmişti.