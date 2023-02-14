Şahan Gökbakar'dan, hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur'a destek

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur'a sosyal medyadan destek verdi. Gökbakar, "Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:50
Şahan Gökbakar'dan, hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur'a destek
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Sahibi olduğu sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzedeler arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur'a, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan destek geldi.

Soruşturmaya tepki gösteren Gökbakar, "Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar" dedi.

"ON BİNLERCE ÖLÜMLÜLERİN SORUMLULARI ORTADA YOKKEN..."

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar. On binlerce ölümün sorumluları tam olarak ortada yokken, Oğuzhan bugün '1 adet yanlış bilgi tweeti' sebebiyle adliyede koridorlarında! Pes!” 


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