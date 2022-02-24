Şahan Gökbakar'dan 'Montrö' paylaşımı
Ukrayna'nın Türkiye'den Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı Rus gemilerine kapatmasını istemesinin ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi yeniden gündeme geldi. Şahan Gökbakar da Montrö açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’nın dün başlattığı askeri operasyonun ardından, Türkiye’nin Boğazların Rusya’ya kapatılması yönündeki talebi değerlendireceğini söyledi.
Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldiğini belirten Bodnar, “Bize göre Montrö Anlaşması'nın 19'uncu maddesi uygulanmaya koyulmalı ki o maddeye göre savaşın bir tarafı olan devletin bu bağlamda boğazlardan geçmesine yasak konulmalı” diye konuştu.
"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SADIK KALINMALI"
Komedyen Şahan Gökbakar da Montrö açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün olduğu bir fotoğrafıyla Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;
"Montrö'ye güçlü bir şekilde sadık kalmalı ve Atatürk'ün bu sözünü hiç unutmamalıyız."
Montrö'ye güçlü bir şekilde sadık kalmalı ve Atatürk'ün bu sözünü hiç unutmamalıyız. pic.twitter.com/aWKk6EnK2o— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 24, 2022
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