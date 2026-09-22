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Salih Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Salih Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?

22.09.2026 18:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Salih Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Salih Güney, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü. Peki, Salih Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü'ne Salih Güney layık görüldü. Ödülün ardından usta oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Salih Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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SALİH GÜNEY KİMDİR?

Mehmet Salih Güney, 1 Ocak 1945'te Adana'da doğdu.

Eğitim ve Tiyatro Kariyeri

Salih Güney, 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1960 yılında aynı konservatuvarda "Tarla Kuşu" piyesinde oynadı. Mezuniyetinden 5 yıl sonra Gen-Ar Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı.

Sinema Kariyeri

Salih Güney'in ilk sinema filmi, Haldun Dormen'in yönettiği 1965 yapımı "Bozuk Düzen" oldu.

1970 yılında bir Hollywood yapımı olan "Paralı Askerler" filminde Tony Curtis ve Charles Bronson ile birlikte oynadı. Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan film Türkiye'de yasaklandı.

Filmografi

1965

  • Kelepçeli Bilekler
  • Korkusuz Yaşayanlar
  • Şehvetin Esiriyiz
  • Yasak Sokaklar
  • Yıldız Tepe

1966

  • Çıtkırıldım
  • İntikam Fırtınası
  • Bozuk Düzen
  • Çılgın Gençlik
  • Dört Kurşun
  • Fedailer
  • Garibim Çalıkuşu
  • Günah Çocuğu
  • İbrahim Ethem İlahi Davet
  • Kanunsuz Dağlar
  • Karacaoğlan
  • O Kadın
  • Yiğitler Ölmezmiş

1967

  • Ağlayan Kadın
  • Bir Şoförün Gizli Defteri
  • Çıldırtan Arzu
  • Efenin İntikamı
  • Hırçın Kadın
  • İmamın Gazabı
  • Mühür Gözlüm
  • Nemli Gözler
  • Söyleyin Genç Kızlara
  • Utanç Kapıları
  • Zalimler de Sever

1968

  • Ağlayan Bir Ömür
  • Aşk Eski Bir Yalan
  • Funda
  • Karanlık Yollar

1969

  • Sevgili Babam
  • İki Yetime
  • Mısır'dan Gelen Gelin
  • Ölümsüzler
  • Tatlı Sevgilim

1970

  • Aşktan da Üstün
  • Paralı Askerler
  • Ah Müjgan Ah
  • Ayşecik - Sana Tapıyorum
  • Birleşen Yollar
  • Ceylan Emine
  • Firari Aşıklar
  • Güller ve Dikenler
  • Ölünceye Kadar
  • Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
  • Talihsiz Baba

1971

  • Altın Prens Devler Ülkesinde
  • Aşk Hikâyesi
  • Binbir Gece Masalları
  • Bir Genç Kızın Romanı
  • İki Ruhlu Kadın
  • Korkusuz Kaptan Swing
  • Saraylar Meleği
  • Seks Fırtınası
  • Yedi Kocalı Hürmüz

1972

  • Acı Pirinç
  • Ah Koca Dünya
  • Asi Gençler
  • Benimle Sevişir Misin?
  • Dinmeyen Sızı
  • Kanun Adamı
  • Suya Düşen Hayal

1973

  • Aşk Mahkûmu

1974

  • Arap Abdo

1975

  • Aşk-ı Memnu
  • Hasan Almaz Basan Alır
  • Kahramanlar

1977

  • Aşk Dediğin Laftır

1978

  • Sen Aşk Nedir Bilir Misin

1983

  • Zifaf
  • Çelik Mezar
  • Haram

1987

  • Afrodit

1996

  • Kaldırım Çiçeği
  • Otostop

1999

  • Şükran Büfe

2002

  • Kardelen

2003

  • Serseri Aşıklar
  • Tatlı Hayat

2004

  • Dönme Dolap

2005

  • Belalı Baldız

2006

  • Beyza'nın Kadınları
  • 2009
  • Altın Kızlar
  • Bu Kalp Seni Unutur mu?
  • Kül ve Ateş

2011

  • Takım: Vatan Sana Canım Feda

2014

  • Aramızda Kalsın

2019

  • Kuzgun

2020

  • Yalancı Sevgilim

2023

  • AFEREZ

Özel Hayatı

Salih Güney bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde turizm işiyle uğraştı ve burada evlendi. Türkiye'de de tur operatörlüğü yaptı. Bunun yanı sıra müzecilik ve arkeolojiye özel ilgi duymakta ve çeşitli katkılarda bulunmaktadır.

Toplamda dört defa evlenen Salih Güney'in iki kızı bulunmaktadır.

1973 yılının Ekim ayında Kuzey Vargın ile aralarında çıkan bir tartışmanın ardından Vargın tarafından bıçaklandı. Akciğeri delinen Güney hastaneye kaldırıldı. Vargın'ın lehine ifade veren Güney'in yaşadığı olay sonucunda Vargın 36 yıl hapis cezası aldı.

2009 yılında verdiği bir röportajda, hakkında çıkan jigololuk iddialarının, kendisi 16 yaşındayken 30-35 yaşlarında varlıklı bir Amerikalı kadınla yaşadığı ilişkiye dayandığını, ilişkiden kısa süre sonra bundan pişman olup ilişkiyi sonlandırdığını belirtti. 2024 yılında verdiği bir röportajda ise bu tanımlamayı reddetti ve Türkçe Vikipedi'deki sayfasında bu konunun vurgulanmasına tepki gösterdi.

Salih Güney, oyuncu Mutlu Güney'in ağabeyi ve Savaş Başar'ın kuzenidir.

Ödülleri

2012: 49. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2021: İKSV Onur Ödülü

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