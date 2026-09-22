27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü'ne Salih Güney layık görüldü. Ödülün ardından usta oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Salih Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?
SALİH GÜNEY KİMDİR?
Mehmet Salih Güney, 1 Ocak 1945'te Adana'da doğdu.
Eğitim ve Tiyatro Kariyeri
Salih Güney, 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1960 yılında aynı konservatuvarda "Tarla Kuşu" piyesinde oynadı. Mezuniyetinden 5 yıl sonra Gen-Ar Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı.
Sinema Kariyeri
Salih Güney'in ilk sinema filmi, Haldun Dormen'in yönettiği 1965 yapımı "Bozuk Düzen" oldu.
1970 yılında bir Hollywood yapımı olan "Paralı Askerler" filminde Tony Curtis ve Charles Bronson ile birlikte oynadı. Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan film Türkiye'de yasaklandı.
Filmografi
1965
- Kelepçeli Bilekler
- Korkusuz Yaşayanlar
- Şehvetin Esiriyiz
- Yasak Sokaklar
- Yıldız Tepe
1966
- Çıtkırıldım
- İntikam Fırtınası
- Bozuk Düzen
- Çılgın Gençlik
- Dört Kurşun
- Fedailer
- Garibim Çalıkuşu
- Günah Çocuğu
- İbrahim Ethem İlahi Davet
- Kanunsuz Dağlar
- Karacaoğlan
- O Kadın
- Yiğitler Ölmezmiş
1967
- Ağlayan Kadın
- Bir Şoförün Gizli Defteri
- Çıldırtan Arzu
- Efenin İntikamı
- Hırçın Kadın
- İmamın Gazabı
- Mühür Gözlüm
- Nemli Gözler
- Söyleyin Genç Kızlara
- Utanç Kapıları
- Zalimler de Sever
1968
- Ağlayan Bir Ömür
- Aşk Eski Bir Yalan
- Funda
- Karanlık Yollar
1969
- Sevgili Babam
- İki Yetime
- Mısır'dan Gelen Gelin
- Ölümsüzler
- Tatlı Sevgilim
1970
- Aşktan da Üstün
- Paralı Askerler
- Ah Müjgan Ah
- Ayşecik - Sana Tapıyorum
- Birleşen Yollar
- Ceylan Emine
- Firari Aşıklar
- Güller ve Dikenler
- Ölünceye Kadar
- Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
- Talihsiz Baba
1971
- Altın Prens Devler Ülkesinde
- Aşk Hikâyesi
- Binbir Gece Masalları
- Bir Genç Kızın Romanı
- İki Ruhlu Kadın
- Korkusuz Kaptan Swing
- Saraylar Meleği
- Seks Fırtınası
- Yedi Kocalı Hürmüz
1972
- Acı Pirinç
- Ah Koca Dünya
- Asi Gençler
- Benimle Sevişir Misin?
- Dinmeyen Sızı
- Kanun Adamı
- Suya Düşen Hayal
1973
- Aşk Mahkûmu
1974
- Arap Abdo
1975
- Aşk-ı Memnu
- Hasan Almaz Basan Alır
- Kahramanlar
1977
- Aşk Dediğin Laftır
1978
- Sen Aşk Nedir Bilir Misin
1983
- Zifaf
- Çelik Mezar
- Haram
1987
- Afrodit
1996
- Kaldırım Çiçeği
- Otostop
1999
- Şükran Büfe
2002
- Kardelen
2003
- Serseri Aşıklar
- Tatlı Hayat
2004
- Dönme Dolap
2005
- Belalı Baldız
2006
- Beyza'nın Kadınları
- 2009
- Altın Kızlar
- Bu Kalp Seni Unutur mu?
- Kül ve Ateş
2011
- Takım: Vatan Sana Canım Feda
2014
- Aramızda Kalsın
2019
- Kuzgun
2020
- Yalancı Sevgilim
2023
- AFEREZ
Özel Hayatı
Salih Güney bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde turizm işiyle uğraştı ve burada evlendi. Türkiye'de de tur operatörlüğü yaptı. Bunun yanı sıra müzecilik ve arkeolojiye özel ilgi duymakta ve çeşitli katkılarda bulunmaktadır.
Toplamda dört defa evlenen Salih Güney'in iki kızı bulunmaktadır.
1973 yılının Ekim ayında Kuzey Vargın ile aralarında çıkan bir tartışmanın ardından Vargın tarafından bıçaklandı. Akciğeri delinen Güney hastaneye kaldırıldı. Vargın'ın lehine ifade veren Güney'in yaşadığı olay sonucunda Vargın 36 yıl hapis cezası aldı.
2009 yılında verdiği bir röportajda, hakkında çıkan jigololuk iddialarının, kendisi 16 yaşındayken 30-35 yaşlarında varlıklı bir Amerikalı kadınla yaşadığı ilişkiye dayandığını, ilişkiden kısa süre sonra bundan pişman olup ilişkiyi sonlandırdığını belirtti. 2024 yılında verdiği bir röportajda ise bu tanımlamayı reddetti ve Türkçe Vikipedi'deki sayfasında bu konunun vurgulanmasına tepki gösterdi.
Salih Güney, oyuncu Mutlu Güney'in ağabeyi ve Savaş Başar'ın kuzenidir.
Ödülleri
2012: 49. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
2021: İKSV Onur Ödülü