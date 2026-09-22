27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü'ne Salih Güney layık görüldü. Ödülün ardından usta oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Salih Güney kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SALİH GÜNEY KİMDİR?

Mehmet Salih Güney, 1 Ocak 1945'te Adana'da doğdu.

Eğitim ve Tiyatro Kariyeri

Salih Güney, 1959 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1960 yılında aynı konservatuvarda "Tarla Kuşu" piyesinde oynadı. Mezuniyetinden 5 yıl sonra Gen-Ar Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı.

Sinema Kariyeri

Salih Güney'in ilk sinema filmi, Haldun Dormen'in yönettiği 1965 yapımı "Bozuk Düzen" oldu.

1970 yılında bir Hollywood yapımı olan "Paralı Askerler" filminde Tony Curtis ve Charles Bronson ile birlikte oynadı. Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan film Türkiye'de yasaklandı.

Filmografi

1965

Kelepçeli Bilekler

Korkusuz Yaşayanlar

Şehvetin Esiriyiz

Yasak Sokaklar

Yıldız Tepe

1966

Çıtkırıldım

İntikam Fırtınası

Bozuk Düzen

Çılgın Gençlik

Dört Kurşun

Fedailer

Garibim Çalıkuşu

Günah Çocuğu

İbrahim Ethem İlahi Davet

Kanunsuz Dağlar

Karacaoğlan

O Kadın

Yiğitler Ölmezmiş

1967

Ağlayan Kadın

Bir Şoförün Gizli Defteri

Çıldırtan Arzu

Efenin İntikamı

Hırçın Kadın

İmamın Gazabı

Mühür Gözlüm

Nemli Gözler

Söyleyin Genç Kızlara

Utanç Kapıları

Zalimler de Sever

1968

Ağlayan Bir Ömür

Aşk Eski Bir Yalan

Funda

Karanlık Yollar

1969

Sevgili Babam

İki Yetime

Mısır'dan Gelen Gelin

Ölümsüzler

Tatlı Sevgilim

1970

Aşktan da Üstün

Paralı Askerler

Ah Müjgan Ah

Ayşecik - Sana Tapıyorum

Birleşen Yollar

Ceylan Emine

Firari Aşıklar

Güller ve Dikenler

Ölünceye Kadar

Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

Talihsiz Baba

1971

Altın Prens Devler Ülkesinde

Aşk Hikâyesi

Binbir Gece Masalları

Bir Genç Kızın Romanı

İki Ruhlu Kadın

Korkusuz Kaptan Swing

Saraylar Meleği

Seks Fırtınası

Yedi Kocalı Hürmüz

1972

Acı Pirinç

Ah Koca Dünya

Asi Gençler

Benimle Sevişir Misin?

Dinmeyen Sızı

Kanun Adamı

Suya Düşen Hayal

1973

Aşk Mahkûmu

1974

Arap Abdo

1975

Aşk-ı Memnu

Hasan Almaz Basan Alır

Kahramanlar

1977

Aşk Dediğin Laftır

1978

Sen Aşk Nedir Bilir Misin

1983

Zifaf

Çelik Mezar

Haram

1987

Afrodit

1996

Kaldırım Çiçeği

Otostop

1999

Şükran Büfe

2002

Kardelen

2003

Serseri Aşıklar

Tatlı Hayat

2004

Dönme Dolap

2005

Belalı Baldız

2006

Beyza'nın Kadınları

2009

Altın Kızlar

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Kül ve Ateş

2011

Takım: Vatan Sana Canım Feda

2014

Aramızda Kalsın

2019

Kuzgun

2020

Yalancı Sevgilim

2023

AFEREZ

Özel Hayatı

Salih Güney bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde turizm işiyle uğraştı ve burada evlendi. Türkiye'de de tur operatörlüğü yaptı. Bunun yanı sıra müzecilik ve arkeolojiye özel ilgi duymakta ve çeşitli katkılarda bulunmaktadır.

Toplamda dört defa evlenen Salih Güney'in iki kızı bulunmaktadır.

1973 yılının Ekim ayında Kuzey Vargın ile aralarında çıkan bir tartışmanın ardından Vargın tarafından bıçaklandı. Akciğeri delinen Güney hastaneye kaldırıldı. Vargın'ın lehine ifade veren Güney'in yaşadığı olay sonucunda Vargın 36 yıl hapis cezası aldı.

2009 yılında verdiği bir röportajda, hakkında çıkan jigololuk iddialarının, kendisi 16 yaşındayken 30-35 yaşlarında varlıklı bir Amerikalı kadınla yaşadığı ilişkiye dayandığını, ilişkiden kısa süre sonra bundan pişman olup ilişkiyi sonlandırdığını belirtti. 2024 yılında verdiği bir röportajda ise bu tanımlamayı reddetti ve Türkçe Vikipedi'deki sayfasında bu konunun vurgulanmasına tepki gösterdi.

Salih Güney, oyuncu Mutlu Güney'in ağabeyi ve Savaş Başar'ın kuzenidir.

Ödülleri

2012: 49. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2021: İKSV Onur Ödülü