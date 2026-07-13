"Jurassic Park", "The Piano" ve "Peaky Blinders" yapımlarıyla tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Sam Neill kimdir, kaç yaşında? Sam Neill neden öldü? Sam Neill dizi ve filmleri

SAM NEİLL KİMDİR?

Sam Neill, 14 Eylül 1947'de Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde doğdu. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'ya taşınan Neill, oyunculuk kariyerine 1970'li yıllarda başladı.

Dünya çapında en büyük çıkışını, Steven Spielberg'in yönettiği "Jurassic Park" (1993) filminde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle yaptı. Daha sonra serinin Jurassic Park III (2001) ve Jurassic World Dominion (2022) filmlerinde de aynı rolle izleyici karşısına çıktı.

Neill, kariyeri boyunca The Piano, The Hunt for Red October, Dead Calm, The Tudors, Peaky Blinders ve Apples Never Fall gibi çok sayıda sinema filmi ve dizide rol aldı.

2022 yılında kendisine üçüncü evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulduğunu açıklayan Neill, gördüğü tedavinin ardından kanseri yendiğini duyurmuştu. Yeni Zelandalı oyuncu, 13 Temmuz 2026'da 78 yaşında yaşamını yitirdi.

SAM NEİLL NEDEN ÖLDÜ?

Sinema dünyası, modern sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birine hayat veren usta bir ismin kaybıyla sarsıldı. "Jurassic Park" filminde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle küresel bir üne kavuşan, "The Piano" ve "Peaky Blinders" gibi yapımlarla da hafızalara kazınan Yeni Zelandalı aktör Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun vefat haberini ailesi kamuoyuna duyurdu. Aile tarafından ölüm nedenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, usta aktörün bir süredir ciddi bir sağlık mücadelesinden geçtiği biliniyordu.

KANSER MÜCADELESİNİ VE HÜCRE TEDAVİSİNİ ANLATMIŞTI

Sam Neill’e 2022 yılında kan kanserinin bir türü olan 3. evre anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma teşhisi konulmuştu. Uzun süre kemoterapi tedavisi gören oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir röportajda yaşadığı zorlu süreci ve hastalığı nasıl yendiğini ayrıntılarıyla paylaşmıştı. Kemoterapinin bir noktadan sonra işe yaramadığını belirten Neill, kan hücrelerini genetik olarak değiştiren son teknoloji ürünü "CAR T" hücre tedavisi sayesinde hayatta kaldığını aktarmıştı.

Hastalığı tamamen yenerek hayata yeniden tutunduğunu belirten Neill, oyunculuğa geri dönme isteğini "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" sözleriyle ifade etmişti.

SAM NEİLL DİZİ VE FİLMLERİ

Sam Neill'in en bilinen filmleri

Jurassic Park (1993) – Dr. Alan Grant

Jurassic Park III (2001) – Dr. Alan Grant

Jurassic World: Dominion (2022) – Dr. Alan Grant

The Piano (1993) – Oscar ödüllü dram filmi

The Hunt for Red October (1990) – Sovyet denizaltı subayı

Dead Calm (1989) – Nicole Kidman ve Billy Zane ile psikolojik gerilim

Possession (1981) – Kült korku filmi

Omen III: The Final Conflict (1981) – Damien Thorn

Event Horizon (1997) – Bilim kurgu/korku

In the Mouth of Madness (1994) – John Carpenter imzalı korku filmi

The Horse Whisperer (1998)

Bicentennial Man (1999)

Peter Rabbit (2018) – Bay McGregor

Thor: Ragnarok (2017) – Odin'i canlandıran tiyatro oyuncusu (kısa rol)

The Commuter (2018)

Sweet Country (2017)

Dizi projeleri