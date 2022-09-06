Sanatçı Gökhan Güney'in gelininden 'şantaj' iddiası

06 Eylül 2022 Salı, 10:00

FOX’ta yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programına ünlü ses ve sinema sanatçısı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney’in açıklamaları damga vurdu. Ece Güney, kayınpederi Gökhan Güney’i kendisine kalacak 8 dairenin üzerine konmakla suçladı.

Ece Güney, Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney ile 2012 yılından dünyaevine girdi. 2014 yılında ise Selim Güney mide kanserinden hayatını kaybetti. Ece Güney’in iddiasına göre kocası 8 dairesini akrabalarının üzerine yaptı. Hileli satışın nedeni ise finansal açıdan zor duruma düşerlerse malları korumaktır. Selim Güney’in ölümü sonrası Ece Güney bir iş insanı ile aşk yaşamaya başladı.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜ İDDİASI

Ece Güney’in iddiasına göre; göre cinsel içerikli görüntüleri eski kayınpederine Gökhan Güney’e ulaştı. Eline geçen video sonrası kayınpederi Gökhan Güney oğlunun akrabaları üzerine yaptığı 8 dairenin tapusunu kendi üzerine aldı. 8 evin kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ece Güney’e yanıtı ise kayınpederi Gökhan Güney’in yakınları verdi. Ünlü sanatçının yeğeni Sinan Güney ‘asılsız’ dediği iddiaların Gökhan Güney’den para koparmak amacıyla gelini tarafından dile getirdiğini söyledi.