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Saray mutfağından sofralarınıza: Misafirlerinizi mest edecek, yoğurtlu sosuyla efsaneleşen Elbasan Tava

Saray mutfağından sofralarınıza: Misafirlerinizi mest edecek, yoğurtlu sosuyla efsaneleşen Elbasan Tava

7.10.2026 16:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Saray mutfağından sofralarınıza: Misafirlerinizi mest edecek, yoğurtlu sosuyla efsaneleşen Elbasan Tava

Elbasan tava nasıl yapılır? Osmanlı saraylarından günümüze uzanan, lokum gibi kuzu eti ve fırınlanmış efsanevi yoğurt sosunun muhteşem uyumu... Kalabalık davet sofralarınızın yıldızı olacak orijinal Elbasan Tava tarifi ve sosunun kesilmemesi için usta işi püf noktaları
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Arnavutluk'un Elbasan şehrinden Osmanlı saray mutfağına uzanan, yumuşacık kuzu eti ve fırınlanmış yoğurtlu efsanevi sosun muhteşem buluşması... Özellikle kalabalık davet sofralarında misafirlerinizi mest edecek, sunumuyla göz dolduran orijinal Elbasan tava tarifi ile mutfağınızda saray rüzgarları estirmeye hazırlanın.

İşte hem göze hem damağa hitap eden, sofraların baş tacı Elbasan Tava tarifi:

Malzemeler

Etli Kısım İçin:

1 kg kemiksiz kuzu eti (kuşbaşı doğranmış veya iri parçalar halinde)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber ve damak tadınıza göre tuz

Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su

Üzerinin Yoğurtlu Sosu İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt (Oda sıcaklığında olmalı)

3 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı un (Tepeleme)

Yarım çay bardağı et suyu (Etleri haşladığımız sudan kullanılacak)

1 çay kaşığı tuz

Adım Adım Hazırlanışı

Etleri Mühürleyin ve Pişirin: Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Kuzu etlerini ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurarak mühürleyin. İnce yemeklik doğranmış soğanları ve bütün haldeki sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Haşlama Aşaması: Etlerin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, etler lokum gibi yumuşayana kadar (kısık ateşte yaklaşık 45-50 dakika) pişirin. Tuzunu ve karabiberini inmeye yakın ekleyin. (Dilerseniz bu işlemi düdüklü tencerede 20-25 dakikada çok daha hızlı yapabilirsiniz.)

Fırın Kabına Aktarın: İyice pişen ve tel tel ayrılma kıvamına gelen etleri kevgir yardımıyla süzerek fırın kabına veya porsiyonluk güveçlere dizin. Etin tencerede kalan lezzetli suyunu atmayın, soğuması için bir kenara ayırın.

Efsanevi Sosu Hazırlayın: Derin bir kasede süzme yoğurt, yumurta sarıları, un ve tuzu mikser veya çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar çırpın. İçine, soğuttuğunuz (kesinlikle kaynar olmayan) et suyundan yarım çay bardağı kadar ekleyerek sosun kıvamını hafifçe açın.

Fırınlama: Hazırladığınız bu ipeksi yoğurtlu sosu, fırın kabındaki etlerin üzerine, etleri tamamen örtecek şekilde kalın bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri nar gibi kızarıp altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

İlgili Konular: #elbasan tava

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