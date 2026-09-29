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Sarı kod nedir? Meteoroloji hangi durumlarda sarı kodlu uyarı veriyor?

Sarı kod nedir? Meteoroloji hangi durumlarda sarı kodlu uyarı veriyor?

29.09.2026 16:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sarı kod nedir? Meteoroloji hangi durumlarda sarı kodlu uyarı veriyor?

İstanbul'da pazar gününden beri etkili olan yağmur, etkisini artırarak devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki, Sarı kod nedir? Meteoroloji hangi durumlarda sarı kodlu uyarı veriyor?
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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derece düşmesi bekleniyor. Peki, Sarı kod nedir? Meteoroloji hangi durumlarda sarı kodlu uyarı veriyor?

SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Sarı kod, hava koşullarının potansiyel olarak tehlikeli olabileceğini ifade eden meteorolojik uyarı seviyesidir. Bu seviyede hava olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileme ihtimali bulunurken, yurttaşların tahminleri ve resmi uyarıları takip etmesi gerekiyor.

Sarı kod, meteorolojik uyarı sistemindeki en yüksek seviye değil. Uyarılar genel olarak sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere üç seviyede değerlendiriliyor.

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METEOROLOJİ SARI KODU HANGİ DURUMLARDA VERİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çeşitli hava olaylarının belirli bölgelerde risk oluşturabileceği durumlarda sarı kodlu uyarı yayımlayabiliyor. Bunlar arasında özellikle;

  • Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış,
  • Gök gürültülü sağanak,
  • Kuvvetli rüzgar ve fırtına,
  • Yoğun kar yağışı,
  • Buzlanma ve don,
  • Sis ve görüş mesafesinin azalması gibi hava olayları bulunuyor.

Uyarının türüne göre ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskler ortaya çıkabiliyor.

SARI KOD VERİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Sarı kod, olağanüstü bir durum yaşandığı anlamına gelmiyor ancak hava koşullarının günlük hayatı etkileyebileceğine işaret ediyor. Bu nedenle vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel tahmin ve uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

Özellikle kuvvetli yağış ve fırtına sırasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak, ulaşım planlarını hava koşullarını dikkate alarak yapmak ve resmi açıklamaları takip etmek gerekiyor.

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