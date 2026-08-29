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Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan, belediye başkanına teşekkür: 'İncir zamanı yine bizi unutmadı'

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan, belediye başkanına teşekkür: 'İncir zamanı yine bizi unutmadı'

29.08.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan, belediye başkanına teşekkür: 'İncir zamanı yine bizi unutmadı'

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin kendisine gönderdiği Germencik incirleri için sosyal medya hesabından teşekkür etti. Dalkılıç, başkan Zencirci’nin notunu da paylaşarak, “İncir zamanı yine bizi unutmadı” ifadelerini kullandı.
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Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medyadan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’yi etiketleyerek kendisine gönderilen Germencik incirleri için teşekkür etti.

Germencik’in en önemli tarımsal ve kültürel değerlerinden biri olan incirin, sanatçıların ve geniş kitlelerin dikkatini çekmesi ilçenin tanıtımına da katkı sunuyor.

"İNCİR ZAMANI YİNE BİZİ UNUTMADI" 

Germencik’in dünyaca ünlü incirinin yer aldığı paketi sosyal medya hesabından paylaşan Dalkılıç, paketin içerisinden çıkan Başkan Burak Zencirci’nin notunu da takipçileriyle paylaştı.

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Dalkılıç, Başkan Zencirci’nin gönderdiği notu okurken, "İncir zamanı yine bizi unutmadı" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ayrıca paylaşımında Başkan Zencirci’yi etiketleyerek teşekkürlerini iletti.

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