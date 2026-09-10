Şarkıcı Nev'in yaşamı merak ediliyor. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Nev'in sağlık probleminin ne olduğu merak ediliyor. Peki, şarkıcı Nev kimdir? Nev kaç yaşında, nereli? Nev'in sağlık durumu...

NEV KİMDİR?

Nevzat Doğansoy veya bilinen adıyla Nev 24 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe mandolinle başladı. Sonraki yıllar üretim boyutuna zemin hazırlayan; dinleyerek, yeni müzikler keşfederek, koleksiyon yaparak geçirdiği ve müzikal kimliğinin temelinin atıldığı yıllar oldu.

2000 yılında, Teoman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde, Ege ve Akdeniz şeridinde 100.000'e yakın kişinin reaksiyonunu deneyimleme fırsatı buldu.

Nev 3 yıllık aradan sonra 2007 yılının ağustos ayında çıkardığı Işığım Ve Gölgem albümüyle müzikseverlere merhaba dedi. Işığım ve Gölgem, Nev ve Naim Korudağ prodüktörlüğünde 1,5 yılda hazırlandı. 12 şarkının yer aldığı albümde, Kör Kuyular ve Kelebek şarkılarının 2 farklı versiyonu yer almakta. Albümdeki tüm şarkıların söz ve besteleri Nev'e ait. Ayrıca albümde soloları da Nev hazırladı.

3 albümün arkasından yoğun geçen konser ve bar çalışmalarıyla 2001 senesinden bu yana Türkiye çapında 400’e varan konser verdi. Özellikle 2009 Mayıs'ında verdiği 8 üniversite konseri büyük bir ilgi gördü ve 180.000'i aşkın izleyici kitlesi yakaladı. Nev'in en büyük ilgi gördüğü konser ise yaklaşık 60.000 izleyicisiyle Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Nev, 16 Haziran'da çıkan yeni albümü Bir Nev-i Alaturka ile sevenlerinin karşısına yeniden çıktı. Yeni albümün ilk klip çalışması 'Mazideki Aşk' parçasına oldu. Bir Nev-i Alaturka albümü cd ve plak olarak raflarda yerini aldı.Hazırlıkları iki yıl süren projede; eşsiz Türk Sanat Müziği eserlerini Rock, tango, latin ve rembetika tınılarıyla yorumlandı. On şarkının yer aldığı, prodüktörlüğünü Nev’in, sanat danışmanlığını Hasan Esen'in üstlendiği albümün masteringi New York'ta Sterling Sound stüdyosunda Tom Coyne tarafından yapıldı.

NEV'İN ŞARKILARI NELER?

Albümleri

2001: Her Şeye Rağmen

2004: Sen Gibi

2007: Işığım ve Gölgem

2010: Bir Nev-i Alaturka

2014: Kıyısız Deniz

2016: Bir Nev-i Alaturka 2

Single'ları

2010: "Aşk" (Sevgililer Günü Özel)

2011: "Yokum"

2016: "Vardar Ovası"

Klipleri

Zor

Efkarlı

Sen Gibi

Mühürlü Kaderim

Benmişim

Sukût-u Hayal

Susma

Kelebek

Mazideki Aşk

Sevmekten Kim Usanır

Yokum

Toy

Gölgeler Mabedi

Vardar Ovası

NEV'İN SAĞLIK DURUMU

Tam adı Nevzat Doğansoy olan, müzik dünyasında ise Nev sahne adıyla tanınan 57 yaşındaki şarkıcıdan sevenlerini üzen haber geldi.

Odatv'nin ulaştığı bilgilere göre, Nev, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.

Deneyimli sanatçı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.