Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlülere yönelik dev bir yasaklı madde operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ünlü şarkıcı Sıla gözaltına alındı. Peki, Şarkıcı Sıla kimdir? Sıla Gençoğlu kaç yaşında, nereli? Sıla Gençoğlu neden gözaltına alındı?

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci Sıla'nın memleketi Acıpayam, Denizli'dir. Öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesindeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra eleştirmenler tarafından övülen söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı. Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dâhil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

SILA GENÇOĞLU ALBÜMLERİ

Sıla (2007)

İmza (2009)

Konuşmadığımız Şeyler Var (2010)

Vaveyla (2012)

Yeni Ay (2014)

Mürekkep (2016)

SILA'NIN ÖZEL HAYATI

Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile 13 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Ancak çift, evliliklerinde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yaklaşık bir yıl sonra, Ocak 2021'de tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Sıla, boşanmasının ardından ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak ancak mutlu bir şekilde sürdürmektedir

SILA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonunda şarkıcı Sıla gözaltına alındı.

Şarkıcı Sıla son dakika gelişmesinde gözaltına alınan 25 gözaltı arasında Sıla Gençoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.