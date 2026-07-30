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Şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

30.07.2026 14:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında örnekleri alınan şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.
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Ünlü isimlere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; mayıs ayında gözaltına alınıp serbest bırakılan Taşçı’nın uyuşturucu madde test sonucu negatif çıktı.

"VERİLECEK TÜM KARARLARA SAYGI DUYUYORUM"

Mayıs ayında gerçekleşen operasyonda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tan Taşçı, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım. Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim."

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