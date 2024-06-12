Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:33

Güncelleme: 12.06.2024 - 09:33

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezondaki ilk yeni ismi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ülkemizin en iyi kadın oyuncularından Şebnem Bozoklu kadroya katılacak. Peki, Şebnem Bozoklu kimdir? Şebnem Bozoklu kaç yaşında, nereli?

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Şebnem Bozoklu Atkaya, 25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu Suadiye'de geçmiştir.

1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı. Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı