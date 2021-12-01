Şebnem Bozoklu’dan hayvan sahiplerine farkındalık çağrısı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:39

Royal Canin, kedi sahiplerinin sağlık konusundaki farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyasını bu yıl, 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında hayata geçirdi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) iş birliği ile gerçekleştirilen projeye pek çok ünlü isim de destek veriyor.

"ONU TAM OLARAK ANLADIĞINIZA EMİN MİSİNİZ?"

Oyuncu Şebnem Bozoklu, kampanyaya özel olarak Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında, kediler için düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalıklara karşı erken teşhisin önemine dikkat çekti. Her kedinin yüzlerce farklı sebebi olabileceğine vurgu yapan Bozoklu, “Onu tam olarak anladığınıza emin misiniz?” sorusunu hayvan sahiplerine yönelterek düzenli veteriner hekim kontrolleri için sorumluluk çağrısı yaptı. Bozoklu, Royal Canin’in hayvan bakımevlerine yapacağı mama bağışı için kedi sahiplerini veteriner hekim ziyaretleri sırasında çektikleri fotoğrafları #kedimklinikte etiketi ile paylaşmaya davet etti ve bu amaçla kendisi de kedisiyle fotoğrafını paylaştı.



















