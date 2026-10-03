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Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez Ankara'da sahne aldı

Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez Ankara'da sahne aldı

3.10.2026 09:46:00
Güncellenme:
AA
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Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez Ankara'da sahne aldı

Ünlü sanatçı Şebnem Ferah, yaklaşık 6 yıllık aranın ardından Ankara’da 52 bin müzikseverle buluştu. Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı’nda sahne alan Ferah, kariyerinden sevilen şarkılarını seslendirirken dinleyiciler eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.
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Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, Ankara'da verdiği konserde yaklaşık 6 yıllık ara sonrası 52 bin müzikseverle bir araya geldi.

Bu yıl yeniden konser vermeye başlayan Ferah, İstanbul ve İzmir'in ardından Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda Ankaralı hayranlarının karşısına çıktı.

Biletleri satışa çıktığı gün tükenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserden saatler önce alanın önünde uzun kuyruklar oluştu, Şebnem Ferah sahneye çıkarken yoğun alkışlarla karşılandı.

Ferah'ın müzik kariyerinden izler taşıyan şarkıların "Anka kuşu" metaforuyla LED ekrana yansıtıldığı açılışın ardından sanatçı, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var"ı seslendirdi.

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Güçlü vokali ve sahne performansıyla dinleyicilerden alkış alan Ferah, "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana", "Mayın Tarlası", "Ben Şarkımı Söylerken" ve "Deli Kızım Uyan"ın da aralarında bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, Ferah'ın farklı dönemlerde yayımladığı albümlerden hafızalarda yer edinen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Ferah'a konserde klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, gitarda Barış Manisa ve geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz eşlik etti.

"İLK 3-4 ŞARKIDA BENDE DE HEYECAN HAD SAFHADA OLUYOR"

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere hitap eden Ferah, havanın soğuk olması nedeniyle sohbet bölümünü kısa tutup şarkılarla devam etmek istediğini söyledi.

Yeniden kalabalık dinleyici kitlesinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ferah, "Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor. Umuyorum herkes geldiğine şu ana kadar mutludur. Güzel bir akşam olsun, harika bir akşam geçirelim." dedi.

Ferah, dinleyicilere teşekkür ederek, "Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, burada beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Şebnem Ferah, konser serisi kapsamında 10 Ekim'de Antalya'da, 17 Ekim'de İstanbul'da, 24 Ekim'de Bursa'da, 31 Ekim'de Adana'da ve 7 Kasım'da yeniden İstanbul'da sahne alacak.

İlgili Konular: #Ankara #sahne #Şebnem Ferah

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