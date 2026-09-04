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Şebnem Ferah’a eski gitaristi Metin Türkcan’dan tepki: 'Hâlâ benim kayıtlarımı kullanıyor'

Şebnem Ferah’a eski gitaristi Metin Türkcan’dan tepki: 'Hâlâ benim kayıtlarımı kullanıyor'

4.09.2026 11:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şebnem Ferah’a eski gitaristi Metin Türkcan’dan tepki: 'Hâlâ benim kayıtlarımı kullanıyor'

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Şebnem Ferah’a, 21 yıl boyunca birlikte çalıştığı eski gitaristi Metin Türkcan’dan dikkat çeken bir tepki geldi. Türkcan, Ferah’ın konserlerinde geçmişte kendisinin çaldığı gitar kayıtlarının kullanılmaya devam edildiğini öne sürerek, “Sizce etik mi?” diye sordu.
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Pentagram ile yollarını ayıran gitarist Metin Türkcan, uzun yıllar birlikte sahne aldığı Şebnem Ferah’a yönelik açıklamasıyla gündeme geldi.

Türkcan, 2017 yılında yollarını ayırdığı Ferah’ın konserlerinde kendi gitar kayıtlarının kullanılmaya devam edildiğini iddia etti.

“BENİM KAYITLARDA ÇALDIĞIM GİTARLARI KULLANIYOR”

6 yıllık aranın ardından haziran ayında sahnelere dönen ve konserlerini sürdüren Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yeni konser takvimini paylaştı.

Metin Türkcan ise Ferah’ın paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

“2017'de yollarımı ayırdığım grup, sanatçı veya oluşumun halen sahnede benim kayıtlarda çaldığım gitarları bangır bangır kullanıyor olması sizce etik mi?”

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ŞEBNEM FERAH’TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkcan’ın açıklaması müzik dünyasında dikkat çekerken, Şebnem Ferah’tan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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