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Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı

Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı

12.09.2026 20:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı

Ünlü sanatçı İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi. Beş yeni konserin biletleri 14 Eylül’de satışa çıkıyor.
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Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Şebnem Ferah’ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi.

7 Eylül’de satışa çıkan 18 Eylül İzmir Arena ve 24 Eylül KüçükÇiftlik Park konserlerinin biletleri kısa sürede tükenirken, 2 Ekim Ankara konserinin biletleri de haziran ayında satışa çıkmasının ardından tükenmişti.

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Şebnem Ferah’ın konser takvimine şimdi Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu da ekleniyor.

Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak.

10 Ekim – Antalya

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Bilet satış saati: 10.00

 

17 Ekim – İstanbul

KüçükÇiftlik Park

Bilet satış saati: 12.00

 

24 Ekim – Bursa

Merinos Park

Bilet satış saati: 14.00

 

31 Ekim – Adana

Çukurova Üniversitesi Festival Alanı

Bilet satış saati: 16.00

 

7 Kasım – İstanbul

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Bilet satış saati: 18.00

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