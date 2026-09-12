Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri açıklandı

Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Şebnem Ferah’ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi.
7 Eylül’de satışa çıkan 18 Eylül İzmir Arena ve 24 Eylül KüçükÇiftlik Park konserlerinin biletleri kısa sürede tükenirken, 2 Ekim Ankara konserinin biletleri de haziran ayında satışa çıkmasının ardından tükenmişti.
Şebnem Ferah’ın konser takvimine şimdi Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu da ekleniyor.
Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak.
10 Ekim – Antalya
ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi
Bilet satış saati: 10.00
17 Ekim – İstanbul
KüçükÇiftlik Park
Bilet satış saati: 12.00
24 Ekim – Bursa
Merinos Park
Bilet satış saati: 14.00
31 Ekim – Adana
Çukurova Üniversitesi Festival Alanı
Bilet satış saati: 16.00
7 Kasım – İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Bilet satış saati: 18.00