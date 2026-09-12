Şebnem Ferah'ın yeni konser tarihleri belli oldu: İstanbul, Bursa, Antalya...

Yıllar sonra yeniden sahne almaya başlayan Şebnem Ferah’ın konser takvimine yeni tarihler eklendi.

İzmir, İstanbul ve Ankara’daki konserlerinin biletleri kısa sürede tükenen sanatçı, Antalya, İstanbul, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım’da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde de müzikseverlerle buluşacak.

Ferah’ın 18 Eylül’de İzmir Arena ve 24 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserlerin biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi.

Sanatçının 2 Ekim’de Ankara’da gerçekleştireceği konserin biletleri de haziran ayında satışa sunulmasının ardından tükendi.

Yeni konser tarihleriyle birlikte Ferah’ın hayranları için beş yeni buluşma daha takvime eklendi. Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül’de satışa çıkacak.