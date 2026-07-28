Seda Sayan: Öngörüsü yüksek bir kadınım, Haluk Levent bana güven vermedi

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimlerin ifade işlemleri sürerken, Seda Sayan hiç bağış yapmadığını belirterek, "Ben öngörüsü yüksek bir kadınım" dedi.

Mediacat ve Ipsos ortaklığıyla hazırlanan Celebrity Güven Endeksi'nde yıllarca Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak zirvede yer alan Sayan, 2025 yılının en güvenilir ismi seçilen Levent'e güvenmediğini söyleyerek, "Ben de Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için bağışlarımı her zaman Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım, öyle de devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı bağışlarla usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine yönelik tespitlerin ardından, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu dernek yöneticileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasına ismi giren birçok ünlü ismin Ahbap'a bağış yapılmasına yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu, bazı isimlerin ise doğrudan Haluk Levent'in talebi üzerine Ahbap'a bağış yaptığı öğrenildi.

"HALUK LEVENT'İ ÇOK ÖNCEDEN TANIDIĞIM İÇİN BANA GÜVEN VERMİYORDU"

Ünlü isimler birer birer ifade vermeye giderken, Seda Sayan konuya ilişkin 2. Sayfa muhabirlerine konuştu.

Bir dönem "Türkiye'nin En Güvenilir İsimleri" listesinin tartışmasız lideri olan Sayan, bu unvanının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Üstelik ben çok iyi araştırırım. Haluk Levent'i çok önceden tanıdığım için bana güven vermiyordu. Ben de Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için bağışlarımı her zaman Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım, öyle de devam ediyorum."